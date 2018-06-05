"Відчувається рука художника": у Києві невідомі яскраво понівечили автомобіль (фото)

У столиці зіпсували припарковану іномарку
У Києві розмалювали автомобіль Mitsubishi з донецькими номерами. Невідомі залишили на іномарці безліч різних написів яскравими кольорами. Про це написав активіст Влад Антонов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Мода і стиль", - з іронією зазначив автор публікації.
Фото: Автомобіль (facebook.com/dtpua)
Фото: Автомобіль (facebook.com/dtpua)
На машині є напис "Донецьк - Україна".
Варто відзначити, що в мережі є дві думки щодо автора написів: одні вважають, що власник авто сам розмалював свою машину, інші – що це справа рук невідомих вандалів.
"Оздоблену" іномарку прокоментували користувачі:
"Реально круто! Відчувається рука художника. І від угону 100% оберіг...".
"Руки повідривати б!".
"Так це походу сам власник відповів на ЧАВО, щоб два рази не відповідати".
"Добре придумав власник авто... з гумором людина".
"З гумором! Молодець".
Скріншот поста (facebook.com/dtpua)
Скріншот коментарів (facebook.com/dtpua)
Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)
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