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"Відчувається рука художника": у Києві невідомі яскраво понівечили автомобіль (фото)

STYLERLIFE        05.06.2018 - 16:10
Фото: pixabay.com/fill
Фото: pixabay.com/fill

У столиці зіпсували припарковану іномарку

У Києві розмалювали автомобіль Mitsubishi з донецькими номерами. Невідомі залишили на іномарці безліч різних написів яскравими кольорами. Про це написав активіст Влад Антонов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Мода і стиль", - з іронією зазначив автор публікації.

Фото: Автомобіль (facebook.com/dtpua)

 

Фото: Автомобіль (facebook.com/dtpua)

На машині є напис "Донецьк - Україна".

Варто відзначити, що в мережі є дві думки щодо автора написів: одні вважають, що власник авто сам розмалював свою машину, інші – що це справа рук невідомих вандалів.

"Оздоблену" іномарку прокоментували користувачі:

"Реально круто! Відчувається рука художника. І від угону 100% оберіг...".

"Руки повідривати б!".

"Так це походу сам власник відповів на ЧАВО, щоб два рази не відповідати".

"Добре придумав власник авто... з гумором людина".

"З гумором! Молодець".

Скріншот поста (facebook.com/dtpua)

Скріншот коментарів (facebook.com/dtpua)

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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Теги: автомобиль, машина, вандализм
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