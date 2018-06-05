"Відчувається рука художника": у Києві невідомі яскраво понівечили автомобіль (фото)

У столиці зіпсували припарковану іномарку

У Києві розмалювали автомобіль Mitsubishi з донецькими номерами. Невідомі залишили на іномарці безліч різних написів яскравими кольорами. Про це написав активіст Влад Антонов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Мода і стиль", - з іронією зазначив автор публікації.

Фото: Автомобіль (facebook.com/dtpua)

Фото: Автомобіль (facebook.com/dtpua)

На машині є напис "Донецьк - Україна".

Варто відзначити, що в мережі є дві думки щодо автора написів: одні вважають, що власник авто сам розмалював свою машину, інші – що це справа рук невідомих вандалів.

"Оздоблену" іномарку прокоментували користувачі:

"Реально круто! Відчувається рука художника. І від угону 100% оберіг...".

"Руки повідривати б!".

"Так це походу сам власник відповів на ЧАВО, щоб два рази не відповідати".

"Добре придумав власник авто... з гумором людина".

"З гумором! Молодець".

Скріншот поста (facebook.com/dtpua)

Скріншот коментарів (facebook.com/dtpua)

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше у Києві вандали пошкодили одразу кілька авто.

Термінова новина за 4 червня (відео: РБК-Україна)