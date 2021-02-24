Clubhouse: неприступність, двійник Бреда Пітта і перші заробітки

Секрет популярності

Facebook потроху здає позиції, перетворюючись на трибуну хейту і політичних обговорень. Кому потрібен конкретний контент - переходить у Telegram, любителі візуала - в Instagram, фанати відео - в YouTube. А охочі поговорити і послухати вже знаходяться в Clubhouse.

Це соціальна мережа, де можна спілкуватися тут і зараз. Зідзвонюватися з друзями або діловими партнерами, проводити летючки. Виконувати все те, що вже звикли в Zооm, але простіше. Більш того, Clubhouse - ідеальний варіант для тих, хто слухав YouTube, а не дивився його.

Голосова соцмережа зробила те, що не змогли дати користувачам Facebook, Instagram або подкасти - відчуття участі при зустрічі друзів, посиденьки чи просто варіант підслуховувати чужі розмови без зобов'язань.

Тут можна почути людину, з якою навряд чи вийшло б зустрітися в реальному житті, або того, кого вже не затягнеш на ефір в Instagram. Можна задати питання режисерові або зірці і почути відповідь. Драйвером Clubhouse став Ілон Маск, який покликав приєднатися до ефіру Путіна. А через пару днів родичка президента РФ зайшла в кімнату, де журналіст обговорював проведене про неї розслідування. Героїня матеріалу навіть відповіла на кілька запитань. Де ще таке можливо?

Ефект недоступності

Здавалося б, багато хто не любить голосові повідомлення, а для їх авторів вже приготували спеціальний котел в пеклі. І раптом голосова соцмережа злітає зі швидкістю звуку. Чималу роль зіграв ефект недоступності. Потрапити в Clubhouse можна тільки за запрошенням і поки власникам iPhone. Люди хочуть бути в числі обраних, а якщо врахувати, що досить 5% активних людей, щоб вплинути на інших, то успіх забезпечений.

За останні два тижні кількість користувачів у світі зросла з 3,5 до 8,1 мільйона. Цікава географія: найбільше в мережі реєструються жителі Британії, Японії, Бразилії, Туреччини. Кількість українських користувачів поки становить близько 100 тисяч.

Яке майбутнє у соціальної мережі? Є думка, що користувачі вже переситилися відеоконтентом, ставки на який роблять YouTube, Facebook і Periscope. Тепер справа за аудіо.

До речі, слухаючи англомовні кімнати, можна зробити висновок, що американські селебріті, з цікавістю зареєструвались спочатку, тепер більш стримані. Кажуть, що увага до них через Clubhouse... розмивається.

Минулого тижня одну з бесід з проблем клімату ініціював акаунт bradpitt, кімната привернула багато уваги, зібрала інших зірок. Але в кінці дискусії модератор зізнався, що насправді він лише двійник Бреда Пітта. До верифікації в Clubhouse також поки залишаються питання.

Ну і останній важливий момент - минулого тижня Facebook оголосив про розробку аудіочату, схожого з Clubhouse. Чи зможе Давид протистояти Голіафу чи ж буде зметений або просто куплений?

Нові професії

Певну роль на розвиток Clubhouse надасть монетизація, поки такої офіційно немає в додатку. Але і Facebook спочатку нарощував масу, а вже потім запропонував рекламні можливості. Тим не менше частина брендів та експертів вже знаходяться в пошуках можливостей засвітитися в додатку. Розглянемо деякі з них:

Набрати підписників і підвищити експертність. Можна створити свою персональну кімнату і проводити регулярні зустрічі з усіма охочими. Прекрасна можливість підвищити лояльність до бренду і відповісти на актуальні питання. Одна компанія вже заявила про готовність проводити відкриту співбесіду через Clubhouse, а інша - розіграти інвайт серед підписників.

Можна створити свою персональну кімнату і проводити регулярні зустрічі з усіма охочими. Прекрасна можливість підвищити лояльність до бренду і відповісти на актуальні питання. Одна компанія вже заявила про готовність проводити відкриту співбесіду через Clubhouse, а інша - розіграти інвайт серед підписників. В Clubhouse можна проводити збори, зідзвони з друзями і навіть організовувати прес-конференції. Записувати розмови заборонено, тому спікери можуть бути більш вільними у висловлюваннях (хоча якщо дуже потрібно, то обмеження можна обійти).

Записувати розмови заборонено, тому спікери можуть бути більш вільними у висловлюваннях (хоча якщо дуже потрібно, то обмеження можна обійти). Нетворкінг. Спілкуйтеся, заводьте нові знайомства, прокачуйте ораторські навички. Якщо вас запросили в якості спікера в кімнату, то після вдалого спічу підписників додасться. Якщо врахувати зв'язок аккаунту з Instagram і Twitter, побічно відбудеться переливання аудиторії в інші соцмережі.

Спілкуйтеся, заводьте нові знайомства, прокачуйте ораторські навички. Якщо вас запросили в якості спікера в кімнату, то після вдалого спічу підписників додасться. Якщо врахувати зв'язок аккаунту з Instagram і Twitter, побічно відбудеться переливання аудиторії в інші соцмережі. Заробляйте. Незважаючи на відсутність правил по монетизації, можна отримувати гроші за запрошення в закриті кімнати або освоювати нові професії. Наприклад, на сервісі віддаленої роботи Freelancehunt вже з'явилися проекти, в яких потрібні модератори, ведучі кімнат і дизайнери аватарок для Clubhouse.

Реєструйтесь, спілкуйтесь і пам'ятайте, що максимум вигоди від нової соцмережі часто отримують ті, хто реєструються в числі перших.