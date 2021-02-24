Clubhouse: неприступність, двійник Бреда Пітта і перші заробітки

Сьогодні користувачі соціальних мереж поділилися на три групи. Перші вже мають плани на вечір, слухаючи діалоги у кімнатах або навіть виступаючи речниками. Другі тільки зважилися спробувати новинку і знаходяться в пошуках інвайтів. Треті ж критикують соціальну мережу і чекають, коли Clubhouse буде доступний на Android.
Хто не в курсі, Clubhouse - соціальна мережа, де можна спілкуватися голосом. Створюються спеціальні кімнати за інтересами з модераторами, доповідачами та слухачами.
Clubhouse можна порівняти з величезним базаром! Ви ходите від прилавка до прилавка, покупці запитують вартість, продавці нахвалюють товар. Поруч обговорюють політику, ціни і те, куди все котиться. Одним словом, всі спілкуються. Так і в соцмережі - є кімнати за інтересами. В одній можна послухати про здорове харчування, в іншій - про роботу з блогерами, а в третій всіх зібрав хтось із топ найбагатших українців, щоб розповісти про перший зароблений мільйон.
Facebook потроху здає позиції, перетворюючись на трибуну хейту і політичних обговорень. Кому потрібен конкретний контент - переходить у Telegram, любителі візуала - в Instagram, фанати відео - в YouTube. А охочі поговорити і послухати вже знаходяться в Clubhouse.
Це соціальна мережа, де можна спілкуватися тут і зараз. Зідзвонюватися з друзями або діловими партнерами, проводити летючки. Виконувати все те, що вже звикли в Zооm, але простіше. Більш того, Clubhouse - ідеальний варіант для тих, хто слухав YouTube, а не дивився його.
Голосова соцмережа зробила те, що не змогли дати користувачам Facebook, Instagram або подкасти - відчуття участі при зустрічі друзів, посиденьки чи просто варіант підслуховувати чужі розмови без зобов'язань.
Тут можна почути людину, з якою навряд чи вийшло б зустрітися в реальному житті, або того, кого вже не затягнеш на ефір в Instagram. Можна задати питання режисерові або зірці і почути відповідь. Драйвером Clubhouse став Ілон Маск, який покликав приєднатися до ефіру Путіна. А через пару днів родичка президента РФ зайшла в кімнату, де журналіст обговорював проведене про неї розслідування. Героїня матеріалу навіть відповіла на кілька запитань. Де ще таке можливо?
Здавалося б, багато хто не любить голосові повідомлення, а для їх авторів вже приготували спеціальний котел в пеклі. І раптом голосова соцмережа злітає зі швидкістю звуку. Чималу роль зіграв ефект недоступності. Потрапити в Clubhouse можна тільки за запрошенням і поки власникам iPhone. Люди хочуть бути в числі обраних, а якщо врахувати, що досить 5% активних людей, щоб вплинути на інших, то успіх забезпечений.
За останні два тижні кількість користувачів у світі зросла з 3,5 до 8,1 мільйона. Цікава географія: найбільше в мережі реєструються жителі Британії, Японії, Бразилії, Туреччини. Кількість українських користувачів поки становить близько 100 тисяч.
Яке майбутнє у соціальної мережі? Є думка, що користувачі вже переситилися відеоконтентом, ставки на який роблять YouTube, Facebook і Periscope. Тепер справа за аудіо.
До речі, слухаючи англомовні кімнати, можна зробити висновок, що американські селебріті, з цікавістю зареєструвались спочатку, тепер більш стримані. Кажуть, що увага до них через Clubhouse... розмивається.
Минулого тижня одну з бесід з проблем клімату ініціював акаунт bradpitt, кімната привернула багато уваги, зібрала інших зірок. Але в кінці дискусії модератор зізнався, що насправді він лише двійник Бреда Пітта. До верифікації в Clubhouse також поки залишаються питання.
Ну і останній важливий момент - минулого тижня Facebook оголосив про розробку аудіочату, схожого з Clubhouse. Чи зможе Давид протистояти Голіафу чи ж буде зметений або просто куплений?
Певну роль на розвиток Clubhouse надасть монетизація, поки такої офіційно немає в додатку. Але і Facebook спочатку нарощував масу, а вже потім запропонував рекламні можливості. Тим не менше частина брендів та експертів вже знаходяться в пошуках можливостей засвітитися в додатку. Розглянемо деякі з них:
Реєструйтесь, спілкуйтесь і пам'ятайте, що максимум вигоди від нової соцмережі часто отримують ті, хто реєструються в числі перших.
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