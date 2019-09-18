Comic Con Ukraine: 10 причин відвідати грандіозний фестиваль

Перший Comic Con Ukraine проходив у минулому році (фото: facebook.com/comicconukraine / Владислав Булгаков)

Comic Con Ukraine пройде 21-22 вересня у Києві. Кого і що можна буде побачити на фестивалі - в матеріалі Styler

21 і 22 вересня у Києві на території Арт–заводу Платформа вдруге відбудеться грандіозний міжнародний конвент сучасної поп-культури Comic Con Ukraine 2019.

У минулому році фестиваль відвідало понад 20 000 фанатів, серед яких поціновувачі коміксів, анімації, кінематографу, відеоігор та літератури. Цьогоріч фестиваль очікує ще більше гостей, зіркових селебрітіс та учасників з усього світу.

Так, хедлайнерами фестивалю заявлено голівудських акторів Денні Трехо та Кристофера Ллойда, а також співавтора легендарної відеогри Doom - Джона Ромеро.

Comic Con Ukraine відбудеться у Києві

“Ми започаткували нову традицію тематичних конвентів в Україні, отже нам її і розвивати. У 2019 році на вас чекатиме ще більше щирих емоцій, безмежних розваг та теплого спілкування з тисячами однодумців! Окрім цього збільшиться територія фестивалю - з 20 000 кв. м у 2018 році до 30 000 кв. м у цьому", - коментують організатори фестивалю.

Але це ще далеко не все. Нижче - 10 причин, чому Comic Con Ukraine 2019 пропустити не можна.

Cosplay- та Cover Dance-шоу на головній сцені. До речі, призовий фонд для косплеєрів та танцювальних команд - 100 000 грн. Перший в Україні відбір на World Cosplay Summit, що проходитиме в Японії, та єдиний в Україні конкурс Dog-Cosplay.

Виступи зіркових гостей та автограф-сесії. Саме тут ви зустрінетесь з "голлівудським злодієм" Денні Трехо, легендарним мандрівником у часі Крістофером Ллойдом, Джоном Ромеро та іншими зірками поп-культури. Нагадаємо, що в минулому році хедлайнерами цієї зони були Джон Ріс-Девіс, Брайан Декарт та Амелія Роуз Блер.

Comic Con Ukraine відбудеться у Києві

Тут будуть представлені офіційні стенди від компаній кінопрокату, ігрових розробників та тематичні фото-стенди.

Також на Comic Con Ukraine нас з вами чекає величезна зона настільних ігор та зона живих рольових ігор - LARP.

Найбільший гік-маркет країни, спеціальні презентації видавців коміксів та зустрічі з автором графічної адаптації роману О. де Бальзака "Батько Горіо" Брюно Дюамелем (Франція) та Джоном JagoDibuja Геррою (Колумбія), який створив серію стрипів Living with Hipstergirl and Gamergirl.

Виступи музичних гуртів. Так, на Comic Con Ukraine 2019 зіграють американці Magic Sword, що відомі саундтреками до гри Hotline Miami 2: Wrong Number і є творцями треку до трейлеру Thor: Ragnarok. Крім того, можна буде почути команди Violet Raymoor, Timecop1983, ZWYNTAR, Orionix, Nika Lenina.

На відвідувачів Comic Con Ukraine 2019 чекає безліч ігрових турнірів, всеможливих квестів.

На фанатів "Зоряних Війн" чекає мегакрутий подарунок! Мова йде про повнорозмірний 12-метровий винищувач T-65 X-Wing з Німеччини.

Ну і, звісно ж, будуть діяти на території фестивалю фудкорти, бари та зони відпочинку.

На Comic Con Ukraine виступлять Magic Sword