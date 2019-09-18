Comic Con Ukraine: 10 причин посетить грандиозный фестиваль

Первый Comic Con Ukraine проходил в прошлом году (фото: facebook.com/comicconukraine / Владислав Булгаков)

Comic Con Russia пройдет 21-22 сентября в Киеве. Кого и что можно будет увидеть на фестивале - в материале Styler

21 и 22 сентября в Киеве на территории Арт–завода Платформа во второй раз состоится грандиозный международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019.

В прошлом году фестиваль посетило более 20 000 фанатов, среди которых ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы. В этом году фестиваль ожидает еще больше гостей, звездных селебритис и участников со всего мира.

Так, хедлайнерами фестиваля заявлены голливудские актеры Дэнни Трехо и Кристофер Ллойд, а также соавтор легендарной видеоигры Doom - Джон Ромеро.

Comic Con Russia состоится в Киеве

“Мы начали новую традицию тематических конвентов в Украине, значит нам ее и развивать. В 2019 году вас ждет еще больше искренних эмоций, безграничных развлечений и теплого общения с тысячами единомышленников! Кроме этого увеличится территория фестиваля - с 20 000 кв. м в 2018 году до 30 000 кв. м в этом", - комментируют организаторы фестиваля.

Но это еще далеко не все. Ниже - 10 причин, почему Comic Con Ukraine 2019 пропустить нельзя.

Cosplay- и Cover Dance-шоу на главной сцене. Кстати, призовой фонд для косплееров и танцевальных команд - 100 000 грн. Первый в Украине отбор на World Cosplay Summit, который будет проходить в Японии, и единственный в Украине конкурс Dog-Cosplay.

Выступления звездных гостей и автограф-сессии. Именно здесь вы встретитесь с "голливудским злодеем" Дэнни Трехо, легендарным путешественником во времени Кристофером Ллойдом, Джоном Ромеро и другими звездами поп-культуры. Напомним, что в прошлом году хедлайнерами этой зоны были Джон Рис-Дэвис, Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр.

Comic Con Russia состоится в Киеве

Здесь будут представлены официальные стенды от компаний кинопроката, игровых разработчиков и тематические фото-стенды.

Также на Comic Con Ukraine нас с вами ждет огромная зона настольных игр и зона живых ролевых игр LARP.

Крупнейший гик-маркет страны, специальные презентации издателей комиксов и встречи с автором графической адаптации романа О. де Бальзака "Отец Горио" Брюно Дюамелем (Франция) и Джоном JagoDibuja Геррой (Колумбия), который создал серию стрипов Living with Hipstergirl and Gamergirl.

Выступления музыкальных групп. Так, на Comic Con Ukraine 2019 сыграют американцы Magic Sword, которые известны своими саундтреками к игре Hotline Miami 2: Wrong Number и являются создателями трека к трейлеру Thor: Ragnarok. Кроме того, можно будет услышать команды Violet Raymoor, Timecop1983, ZWYNTAR, Orionix, Nika Lenina.

Посетителей Comic Con Ukraine 2019 ждет множество игровых турниров, всевозможных квестов.

На фанатов "Звездных Войн" ждет мегакрутой подарок! Речь идет о полноразмерном 12-метровом истребителе T-65 X-Wing из Германии.

Ну и, конечно же, будут действовать на территории фестиваля фуд-корты, бары и зоны отдыха.

На Comic Con Ukraine выступят Magic Sword