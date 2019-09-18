Comic Con Ukraine: 10 причин відвідати грандіозний фестиваль

21 і 22 вересня у Києві на території Арт–заводу Платформа вдруге відбудеться грандіозний міжнародний конвент сучасної поп-культури Comic Con Ukraine 2019.
У минулому році фестиваль відвідало понад 20 000 фанатів, серед яких поціновувачі коміксів, анімації, кінематографу, відеоігор та літератури. Цьогоріч фестиваль очікує ще більше гостей, зіркових селебрітіс та учасників з усього світу.
Так, хедлайнерами фестивалю заявлено голівудських акторів Денні Трехо та Кристофера Ллойда, а також співавтора легендарної відеогри Doom - Джона Ромеро.
Comic Con Ukraine відбудеться у Києві
“Ми започаткували нову традицію тематичних конвентів в Україні, отже нам її і розвивати. У 2019 році на вас чекатиме ще більше щирих емоцій, безмежних розваг та теплого спілкування з тисячами однодумців! Окрім цього збільшиться територія фестивалю - з 20 000 кв. м у 2018 році до 30 000 кв. м у цьому", - коментують організатори фестивалю.
Але це ще далеко не все. Нижче - 10 причин, чому Comic Con Ukraine 2019 пропустити не можна.
- Cosplay- та Cover Dance-шоу на головній сцені. До речі, призовий фонд для косплеєрів та танцювальних команд - 100 000 грн. Перший в Україні відбір на World Cosplay Summit, що проходитиме в Японії, та єдиний в Україні конкурс Dog-Cosplay.
- Виступи зіркових гостей та автограф-сесії. Саме тут ви зустрінетесь з "голлівудським злодієм" Денні Трехо, легендарним мандрівником у часі Крістофером Ллойдом, Джоном Ромеро та іншими зірками поп-культури. Нагадаємо, що в минулому році хедлайнерами цієї зони були Джон Ріс-Девіс, Брайан Декарт та Амелія Роуз Блер.
Comic Con Ukraine відбудеться у Києві
- Тут будуть представлені офіційні стенди від компаній кінопрокату, ігрових розробників та тематичні фото-стенди.
- Також на Comic Con Ukraine нас з вами чекає величезна зона настільних ігор та зона живих рольових ігор - LARP.
- Найбільший гік-маркет країни, спеціальні презентації видавців коміксів та зустрічі з автором графічної адаптації роману О. де Бальзака "Батько Горіо" Брюно Дюамелем (Франція) та Джоном JagoDibuja Геррою (Колумбія), який створив серію стрипів Living with Hipstergirl and Gamergirl.
- Виступи музичних гуртів. Так, на Comic Con Ukraine 2019 зіграють американці Magic Sword, що відомі саундтреками до гри Hotline Miami 2: Wrong Number і є творцями треку до трейлеру Thor: Ragnarok. Крім того, можна буде почути команди Violet Raymoor, Timecop1983, ZWYNTAR, Orionix, Nika Lenina.
- На відвідувачів Comic Con Ukraine 2019 чекає безліч ігрових турнірів, всеможливих квестів.
- На фанатів "Зоряних Війн" чекає мегакрутий подарунок! Мова йде про повнорозмірний 12-метровий винищувач T-65 X-Wing з Німеччини.
- Ну і, звісно ж, будуть діяти на території фестивалю фудкорти, бари та зони відпочинку.
На Comic Con Ukraine виступлять Magic Sword