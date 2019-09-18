Comic Con Ukraine: 10 причин посетить грандиозный фестиваль

21 и 22 сентября в Киеве на территории Арт–завода Платформа во второй раз состоится грандиозный международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019.
В прошлом году фестиваль посетило более 20 000 фанатов, среди которых ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы. В этом году фестиваль ожидает еще больше гостей, звездных селебритис и участников со всего мира.
Так, хедлайнерами фестиваля заявлены голливудские актеры Дэнни Трехо и Кристофер Ллойд, а также соавтор легендарной видеоигры Doom - Джон Ромеро.
Comic Con Russia состоится в Киеве
“Мы начали новую традицию тематических конвентов в Украине, значит нам ее и развивать. В 2019 году вас ждет еще больше искренних эмоций, безграничных развлечений и теплого общения с тысячами единомышленников! Кроме этого увеличится территория фестиваля - с 20 000 кв. м в 2018 году до 30 000 кв. м в этом", - комментируют организаторы фестиваля.
Но это еще далеко не все. Ниже - 10 причин, почему Comic Con Ukraine 2019 пропустить нельзя.
- Cosplay- и Cover Dance-шоу на главной сцене. Кстати, призовой фонд для косплееров и танцевальных команд - 100 000 грн. Первый в Украине отбор на World Cosplay Summit, который будет проходить в Японии, и единственный в Украине конкурс Dog-Cosplay.
- Выступления звездных гостей и автограф-сессии. Именно здесь вы встретитесь с "голливудским злодеем" Дэнни Трехо, легендарным путешественником во времени Кристофером Ллойдом, Джоном Ромеро и другими звездами поп-культуры. Напомним, что в прошлом году хедлайнерами этой зоны были Джон Рис-Дэвис, Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр.
Comic Con Russia состоится в Киеве
- Здесь будут представлены официальные стенды от компаний кинопроката, игровых разработчиков и тематические фото-стенды.
- Также на Comic Con Ukraine нас с вами ждет огромная зона настольных игр и зона живых ролевых игр LARP.
- Крупнейший гик-маркет страны, специальные презентации издателей комиксов и встречи с автором графической адаптации романа О. де Бальзака "Отец Горио" Брюно Дюамелем (Франция) и Джоном JagoDibuja Геррой (Колумбия), который создал серию стрипов Living with Hipstergirl and Gamergirl.
- Выступления музыкальных групп. Так, на Comic Con Ukraine 2019 сыграют американцы Magic Sword, которые известны своими саундтреками к игре Hotline Miami 2: Wrong Number и являются создателями трека к трейлеру Thor: Ragnarok. Кроме того, можно будет услышать команды Violet Raymoor, Timecop1983, ZWYNTAR, Orionix, Nika Lenina.
- Посетителей Comic Con Ukraine 2019 ждет множество игровых турниров, всевозможных квестов.
- На фанатов "Звездных Войн" ждет мегакрутой подарок! Речь идет о полноразмерном 12-метровом истребителе T-65 X-Wing из Германии.
- Ну и, конечно же, будут действовать на территории фестиваля фуд-корты, бары и зоны отдыха.
На Comic Con Ukraine выступят Magic Sword