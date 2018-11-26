Помер легендарний український футболіст - зірка київського "Динамо"

Фото: (facebook.com/darkadyev)

Віктор Каневський виграв чемпіонат СРСР 1961-го року

Відомий футболіст і тренер Віктор Миколайович Каневський помер 25 листопада в Брістолі, штат Коннектикут, США. Про це повідомив Деві Аркадьєв на своїй сторінці в Facebook.

"Віктор Каневський - капітан легендарного складу "Динамо" (Київ), перший з немосковських клубів, який виграв чемпіонат СРСР 1961-го року. Щирі співчуття рідним і близьким мого багаторічного вірного друга Віктора, який дарував радість мільйонам, залишив про себе світлу пам'ять...", - зазначено в повідомленні.

Скріншот поста: (facebook.com/darkadyev)

Нагадаємо, після завершення кар'єри Каневський почав тренувати "Металург", "Металіст", команду Другої ліги. Разом з командою вийшов в Першу лігу. У 1972 році, транзитом через Чернівці (працював там 3 місяці), опинився у "Пахтакорі", де працював помічником В'ячеслава Соловйова. В кінці 1972-го Каневському подзвонив Лобановський і запропонував очолити "Дніпро". Там працював 4 роки. У 1978-му Каневський працював з "Таврією", з якої вийшов у першу лігу.

У 1983-му по протекції Лобановського Каневському дозволили тренувати тільки що створену команду "Динамо" (Ірпень), куди увійшли футболісти, які не пройшли з різних причин до складу 1-ої і 2-ої команди "Динамо" (Київ). За рік він піднявся з командою з турніру КФК в 2-у лігу. У 1987 році виїхав в США, де і прожив до останніх днів.

Ми писали, що помер футболіст і тренер київського "Динамо" Олег Базилевич.

Раніше повідомлялося, що у ДТП загинув 21-річний український футболіст.

Також ми писали, що фанати "Шахтаря" присвятили банер Кобзону і Захарченко.

Відео: (video.rbc.ua)