Умер легендарный украинский футболист - звезда киевского "Динамо"

Фото: (facebook.com/darkadyev)

Виктор Каневский выиграл чемпионат СССР 1961-го года

Известный футболист и тренер Виктор Израилевич Каневский умер 25 ноября в Бристоле, штат Коннектикут, США. Об этом сообщил Дэви Аркадьев на своей странице в Facebook.

"Виктор Каневский - капитан легендарного состава "Динамо" (Киев), первый из немосковских клубов, выигравший чемпионат СССР 1961-го года. Искренние соболезнования родным и близким моего многолетнего верного друга Виктора, который дарил радость миллионам, оставил о себе светлую память..." - указано в сообщении.

Скриншот поста: (facebook.com/darkadyev)

Напомним, после завершения карьеры Каневский тренировал "Металлург", "Металлист", команду Второй лиги. Вместе с командой вышел в Первую лигу. В 1972, транзитом через Черновцы (работал там 3 месяца), оказался в "Пахтакоре", где работал помощником Вячеслава Соловьева. В конце 1972 года Каневскому позвонил Лобановский и предложил возглавить "Днепр". В Днепре работал 4 года. В 1978 Каневский работал с "Таврией", с которой вышел в первую лигу.

В 1983-м по протекции Лобановского Каневскому разрешили тренировать только что созданную команду "Динамо" (Ирпень), куда вошли футболисты, не проходившие по разным причинам в состав 1-й и 2-й команды "Динамо" (Киев). За год он поднялся с командой из турнира КФК во 2-ю лигу. В 1987 году уехал в США, где и прожил до последних дней.

Мы писали, что умер футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич.

Ранее сообщалось, что в ДТП погиб 21-летний украинский футболист.

Также мы писали, что фанаты "Шахтера" посвятили баннер Кобзону и Захарченко.

Видео: (video.rbc.ua)