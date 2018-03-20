"Давай, Антон": як нардеп голосував відразу за шістьох колег (відео)

Політик голосував, як кажуть, "за себе і за того хлопця"

Народний депутат України Антон Яценко проголосував за шістьох колег. Відео того, як парламентарій "кнопкодавив", опубліковано на Facebook-сторінці руху "ЧЕСНО".

Інцидент стався 20 березня під час голосування за повернення до розгляду проекту Закону про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо середньострокового бюджетного планування) (№8099).

"У кнопкодава-рецидивіста з партії "Відродження" Антона Яценка з'явилися "вболівальники" у Верховній Раді. Сьогодні під час голосування Яценко за шістьох - йому в сесійній залі кричали "Антон! Антон! Давай, Антон!" Депутати з інших фракцій, зокрема з "Народного фронту", в цей час бачили порушення, але просто сиділи і сміялися", - йдеться в пості.

Давай, Антон! У кнопкодава-рецидивіста з Партія "Відродження" Anton Yatsenko з'явилися "вболівальники" у Верховній Раді. Сьогодні під час голосування І.яценка за шістьох - йому в сесійній залі кричали "Антон! Антон! Давай, Антон!" Депутати з інших фракцій, зокрема з Народний фронт, в цей час бачили порушення, але просто сиділи і сміялись. Порушення Антоном Яценком Конституції України (ст. 84) вкотре відбулось під час голосування за повернення до розгляду проекту Закону про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо середньострокового бюджетного планування) (№8099). Опубліковано Громадський рух "Чесно" Civic movement "Chesno" 20 березень 2018 р.

Антон Яценко голосував відразу за шістьох колег (відео: facebook.com/chesno.movement)

Користувачів мережі обурила не тільки поведінка Яценка, але і його колег, які бачили порушення, та лише посміхалися.

Скріншот коментарів (twitter.com/chesno_movement)

Скріншот коментарів (facebook.com/chesno.movement)

Скріншот коментарів (facebook.com/chesno.movement)

Зазначимо, що Яценко регулярно порушує ст. 84 Конституції України. Він навіть входить до топ "кнопкодавів", складений активістами руху "ЧЕСНО".

Скріншот сайту (chesno.org)

До речі, 15 березня в Раді також спіймали на гарячому "кнопкодавів".