"Давай, Антон": как нардеп голосовал сразу за шестерых коллег (видео)

У кнопкодава-рецидивіста з Партія "Відродження" Anton Yatsenko з'явились "вболівальники" у Верховній Раді. Сьогодні під час голосування Яценка за шістьох - йому в сесійній залі кричали "Антон! Антон! Давай, Антон!" Депутати з інших фракцій, зокрема з Народний фронт, в цей час бачили порушення, але просто сиділи і сміялись. Порушення Антоном Яценком Конституції України (ст. 84) вкотре відбулось під час голосування за повернення до розгляду проекту Закону про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо середньострокового бюджетного планування) (№8099).