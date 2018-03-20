"Давай, Антон": как нардеп голосовал сразу за шестерых коллег (видео)

Политик голосовал, как говорится, "за себя и за того парня"
Народный депутат Украины Антон Яценко проголосовал за шестерых коллег. Видео того, как парламентарий "кнопкодавил", опубликовано на Facebook-странице движения "ЧЕСНО".
Инцидент произошел 20 марта во время голосования за возвращение к рассмотрению проекта Закона о внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (относительно среднесрочного бюджетного планирования) (№8099).
"У кнопкодава-рецидивиста из партии "Видродження" Антона Яценко появились "болельщики" в Верховной Раде. Сегодня во время голосования Яценко за шестерых - ему в сессионном зале кричали "Антон! Антон! Давай, Антон!" Депутаты из других фракций, в частности из "Народного фронта", в это время видели нарушения, но просто сидели и смеялись", - говорится в посте.
Давай, Антон!
У кнопкодава-рецидивіста з Партія "Відродження" Anton Yatsenko з'явились "вболівальники" у Верховній Раді. Сьогодні під час голосування Яценка за шістьох - йому в сесійній залі кричали "Антон! Антон! Давай, Антон!" Депутати з інших фракцій, зокрема з Народний фронт, в цей час бачили порушення, але просто сиділи і сміялись. Порушення Антоном Яценком Конституції України (ст. 84) вкотре відбулось під час голосування за повернення до розгляду проекту Закону про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо середньострокового бюджетного планування) (№8099).Опубліковано Громадський рух "Чесно" Civic movement "Chesno" 20 березень 2018 р.
Антон Яценко голосовал сразу за шестерых коллег (видео: facebook.com/chesno.movement)
Пользователей сети возмутило не только поведение Яценко, а и его коллег, которые видели нарушение, но лишь улыбались.
Скриншот комментариев (twitter.com/chesno_movement)
Скриншот комментариев (facebook.com/chesno.movement)
Скриншот комментариев (facebook.com/chesno.movement)
Отметим, что Яценко регулярно нарушает ст. 84 Конституции Украины. Он даже входит в топ "кнопкодавов", составленный активистами движения "ЧЕСНО".
Скриншот сайта (chesno.org)
Кстати, 15 марта в Раде также поймали на горячем "кнопкодавов".