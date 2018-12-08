"Давно пора": Ярош висловився про російський бізнес в Україні

Дмитро Ярош (фото: РБК-Україна)

Дмитро Ярош озвучив стратегічну мету добровольців

Громадсько-політичний діяч Дмитро Ярош звернувся до українських можновладців і закликав їх розірвати усі економічні угоди з Росією. Про це колишній лідер "Правого сектору" написав на своїй Facebook-сторінці, нагадавши, що російсько-українська війна затягнулася.

За його словами, у українських добровольців є одна стратегічна мета - перемога у війні за Незалежність, тому всі свої помисли та дії вони присвячують саме цій меті.

"Для нас перемога - це не тільки звільнення окупованих нашим віковічним ворогом територій, але й утвердження державності української нації в колі вільних народів світу. Цьому ми присвячуємо свою боротьбу", - сказав Ярош.

Він також зауважив, що зараз відбуваються великі, епохальні зрушення по відродженню свідомості та ідентичності нашого народу.

"І це обнадіює і надихає... Але тут же, ми відстежуємо і всі негаразди, що є в тилу. Їх досить багато і вони тягнуть Україну назад - в імперське стійло, стоять на заваді нашій спільній перемозі. Вони, ці тягарі минулого, присутні у політиці, економіці, у владних і силових структурах, в свідомості величезної кількості простих українців. Це комплексна проблема. І деколи здається, що вирішити її у цивілізований ненасильницький спосіб майже неможливо..." - написав Дмитро Анатолійович.

Одним із таких імперських тягарів, за його словами, є присутність, на п’ятому році Війни за Незалежність, російського бізнесу в Україні.

"При тому це не тільки матеріальний фактор, це, в першу чергу, фактор морально-психологічний, який підриває єдність нашого народу, деморалізує особовий склад Збройних сил України, СБУ, МВС тощо, революціонізує пасіонарну частину нашого суспільства, а отже, призводить до дестабілізації загальнодержавної ситуації та послаблення тилу. А без міцного тилу - перемоги на фронті досягнути неможливо!" - підкреслив політик.

У зв'язку з цим Ярош звернувся до РНБО із закликом негайно прийняти відповідне рішення і покласти край діяльності ворожих економічних структур в Україні.

Скриншот поста (facebook.com/dyastrub)

"Також хочу нагадати керівництву держави, що у Війні за Незалежність або перемагають всі, або програють - теж всі. А вам є що втрачати у випадку програшу... Слава Україні!" - резюмував він.

Більшість користувачів мережі підтримали звернення Яроша.

"Досить годувати їхню економіку!" - написав Тарас Ляльчук.

"Правильна дія!" - підкреслив Андрій Денисенко.

Скриншот коментарів

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що російським суднам має бути заборонений вхід у європейські та американські порти.

Відео: РБК-Україна