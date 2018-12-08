"Давно пора": Ярош высказался о российском бизнесе в Украине

Дмитрий Ярош (фото: РБК-Украина)

Дмитрий Ярош озвучил стратегическую цель добровольцев

Общественно-политический деятель Дмитрий Ярош обратился к украинским чиновникам и призвал их разорвать все экономические соглашения с Россией. Об этом бывший лидер "Правого сектора" написал на своей Facebook-странице, напомнив, что российско-украинская война затянулась.

По его словам, в украинских добровольцев есть одна стратегическая цель - победа в войне за Независимость, поэтому все свои помыслы и действия они посвящают именно этой цели.

"Для нас победа - это не только освобождение оккупированных нашим вековечным врагом территорий, но и утверждения государственности украинской нации в кругу свободных народов мира. Этому мы посвящаем свою борьбу", - сказал Ярош.

Он также отметил, что сейчас происходят большие, эпохальные сдвиги по возрождению сознания и идентичности нашего народа.

"И это обнадеживает и вдохновляет... Но здесь же, мы отслеживаем и все невзгоды, которые есть в тылу. Их достаточно много и они тянут Украину назад - в имперское стойло, стоят на пути нашей общей победе. Они, эти тяготы прошлого, присутствуют в политике, экономике, во властных и силовых структурах, в сознании огромного количества простых украинцев. Это комплексная проблема. И порой кажется, что решить ее цивилизованным ненасильственным способом почти невозможно..." - написал Дмитрий Анатольевич.

Одной из таких имперских тяжестей, по его словам, является присутствие на пятом году Войны за Независимость российского бизнеса в Украине.

"При том это не только материальный фактор, это, в первую очередь, фактор морально-психологический, который подрывает единство нашего народа, деморализует личный состав Вооруженных сил Украины, СБУ, МВД и тому подобное, революционизирует пассионарную часть нашего общества, а следовательно, приводит к дестабилизации общегосударственной ситуации и ослаблению тыла. А без крепкого тыла - победы на фронте достичь невозможно!" - подчеркнул политик.

В связи с этим Ярош обратился к СНБО с призывом немедленно принять соответствующее решение и положить конец деятельности враждебных экономических структур в Украине.

Скриншот поста (facebook.com/dyastrub)

"Также хочу напомнить руководству государства, что в Войне за Независимость или побеждают все, или проиграют - тоже все. А вам есть что терять в случае проигрыша... Слава Украине!" - резюмировал он.

Большинство пользователей сети поддержали обращение Яроша.

"Хватит кормить их экономику!" - написал Тарас Ляльчук.

"Правильное действие!" - подчеркнул Андрей Денисенко.

Скриншот комментариев

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты.

Видео: РБК-Украина