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"Давно пора": журналістів позбавили акредитації в Раді за непристойний жест (фото)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 18:35
Ілюстративне фото: кулуари ВР (unian/Кулуари ВР)
Ілюстративне фото: кулуари ВР (unian/Кулуари ВР)

Комітет вже погодив це питання

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики позбавив акредитації двох журналісток за недотримання етичних норм. Про це повідомив фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.

"Дякую комітету за прийняте рішення. Оскільки вважаю його справедливим. Тут було висловлено ставлення не тільки до мене, а також до всього Парламенту і депутатів. У свою чергу, для зниження загального градусу, можу сказати, що також поки що припинив працювати у ВР, сподіваюся ненадовго. Це рішення ніяк не пов'язане з професійною діяльністю", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/yan.dobronosov)

У той же час голова прес-служби Верховної Ради Ірина Кармелюк уточнила, що причиною позбавлення акредитації став навіть не сам факт інциденту, а реакція на нього в соцмережі.

Фото: журналістки в Раді (facebook.com/yan.dobronosov)

"Проблема навіть не в тому, що було фото, на якому одна з журналісток показує непристойний жест, а в тому, які коментарі журналісти писали в Facebook — це зневажливе ставлення до народних депутатів, це заклики до того, що треба всіх спалити, знищити, вбити", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/karma.ir)

У той же час користувачі мережі впевнені, що подібне рішення необхідно було прийняти вже давно.

"Рішення вважаю справедливим. Давно пора", - сказала юзер Тетяна Юзун.

До речі, в Верховній раді України зареєстрований проект постанови №8495 "Про заходи щодо захисту національних інтересів, національної безпеки України та покарання осіб, винних у грубому порушенні прав людини".

Проектом пропонується рекомендувати Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняти рішення про застосування персональних санкцій за створення реальних та/або потенційних загроз національним інтересам і національній безпеці України та порушення прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави.

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Теги: Рада, журналисты
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