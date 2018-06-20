"Давно пора": журналистов лишили аккредитации в Раде за неприличный жест (фото)

Комитет уже согласовал этот вопрос

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики лишил аккредитации двух журналисток за несоблюдение этических норм. Об этом сообщил фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

"Благодарю комитет за принятое решение. Поскольку считаю его справедливым. Тут было высказано отношение не только ко мне, а также ко всему Парламенту и депутатам. В свою очередь, для снижения общего градуса, могу сказать, что также пока прекратил работать в ВР, надеюсь ненадолго. Это решение никак не связано с профессиональной деятельностью", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/yan.dobronosov)

В то же время голова пресс-службы Верховной Рады Ирина Кармелюк уточнила, что причиной лишения аккредитации стал даже не сам факт инцидента, а реакция на него в соцсети.

Фото: журналистки в Раде (facebook.com/yan.dobronosov)

"Проблема даже не в том, что было фото, на котором одна из журналисток показывает неприличный жест, а в том, какие комментарии журналисты писали в Facebook — это пренебрежительное отношение к народным депутатам, это призывы к тому, что надо всех сжечь, уничтожить, убить", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/karma.ir)

В то же время пользователи сети уточнили, что это нужно было сделать давно.

"Решение считаю справедливым. Давно пора было", - сказала пользователь Татьяна Юзун.

Кстати, в Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления №8495 "О мерах защиты национальных интересов, национальной безопасности Украины и наказании лиц, виновных в грубом нарушении прав человека".

Проектом предлагается рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принять решение о применении персональных санкций за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности Украины и нарушение прав и свобод человека, интересов общества и государства.

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