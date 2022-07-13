Що робити, якщо телефон впав у воду: 3 кроки для порятунку гаджета

Коли телефон падає у воду, важливо знати, що робити, щоб врятувати його від остаточного пошкодження.

Чого не можна робити

Не можна сушити телефон

Такий спосіб може бути фатальним для вашого пристрою. Якщо після того, як ви впустили телефон у воду, ви спробуєте висушити його за допомогою фену або обігрівача, ви ризикуєте ще більше пошкодити його.

Також не рекомендується розташовувати його під сонячними променями, щоб не пошкодити внутрішні компоненти пристрою.

Нічого не робити

Найгірше, що можна зробити в цій ситуації, це чекати, перш ніж видаляти воду з телефону. Це може призвести до непоправного його пошкодження.

Як врятувати телефон

Є кроки, які потрібно виконати, щоб врятувати телефон.

Вимкніть телефон

Витягнувши телефон з води, бажано вимкнути його, навіть якщо він працює нормально. Також рекомендується якомога менше рухатися, якщо на його поверхні є краплі води, щоб вони не потрапили в його внутрішні компоненти. Потім необхідно протерти пристрій губкою, щоб видалити зайву рідину.

Розберіть телефон

Вам потрібно вийняти SIM-карту, акумулятор, SD-карту та розібрати телефон. Там, де знаходяться ці частини, потрібно витерти зайву рідину.

Використайте трюк з рисом

Для цього спочатку потрібно наповнити половину пакета рисом і помістити всередину пристрій. Гаджет потрібно буде прикрити, щоб цей трюк спрацював. Потрібно зачекати 48 годин, поки вся волога з телефону вбереться.

Після цього необхідно перевірити, чи прилад більше не показує слідів води. Якщо після використання цього трюку телефон не включається, його доведеться віднести в майстерню.