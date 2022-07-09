ru ua
Сб, 09 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що робити українцям, які вчасно не отримали бустерне Covid-щеплення: важливе пояснення

Новость на русском →
Субота 09 липня 2022 17:28
Що робити українцям, які вчасно не отримали бустерне Covid-щеплення: важливе пояснення Що робити, якщо вчасно не отримали бустерне Covid-щеплення (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні бустерну дозу вакцини проти Covid-19 рекомендовано вводити у період з 6 по 9 місяць після отримання базового курсу вакцинації.

Про це повідомляє МОЗ.

Зокрема, якщо людина не змогла отримати бустер у цей термін, тоді потрібно вакцинуватися за першої ж можливості. Сертифікат про вакцинацію за таких умов також буде доступний.

Але, якщо термін не сплив, то щеплення важливо зробити саме в цей період, адже тоді людина зможе поновити захист від симптоматичного захворювання на Covid-19, госпіталізації та смерті внаслідок цієї хвороби.

Чому важливо зробити бустер

Лікарі кажуть, що бустер потрібен для того, щоб у разі зараження Covid-19 перенести його в легкій формі та убезпечити себе від тривалих наслідків для здоров’я. Адже це не тільки неприємно, а й створює додаткове навантаження на лікарів, які зараз працюють на межі можливостей.

Як відомо, в осінньо-зимовий період традиційно поширюються вірусні захворювання, тому варто захистити свій організм.

Також задля уникнення проблем із визнанням сертифіката за кордоном варто таки дотримуватись рекомендованого періоду введення бустерної дози.

Додамо, що в Україні до кінця літа зберігається карантин, тому українцям не слід нехтувати чинними обмеженнями.

Додамо, що зараз в Україні доступна вакцина Cominarty від Pfizer та CoronaVac. Актуальний перелік пунктів щеплень можна знайти за посиланням або за номером телефону 16-77.

Раніше ми повідомляли, який симптом коронавірусу з'являється у повністю вакцинованих людей.

Також ми писали, що коли закінчиться пандемія коронавірусу.

Окрім того, в ВООЗ назвала країну, яка перешкоджає вивченню походження COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя