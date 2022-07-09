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Что делать украинцам, которые вовремя не получили бустерную Covid-прививку: важное объяснение

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Суббота 09 июля 2022 17:28
Что делать украинцам, которые вовремя не получили бустерную Covid-прививку: важное объяснение Что делать, если вовремя не получили бустерную Covid-прививку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине бустерную дозу вакцины против Covid-19 рекомендуется вводить в период с 6 по 9 месяц после получения базового курса вакцинации.

Об этом сообщает Минздрав.

В частности, если человек не смог получить бустер в этот срок, тогда нужно вакцинироваться при первой возможности. Сертификат о вакцинации при таких условиях также будет доступен.

Но, если срок не истек, то прививку важно сделать именно в этот период, ведь тогда человек сможет возобновить защиту от симптоматического заболевания на Covid-19, госпитализации и смерти от этой болезни.

Почему важно сделать бустер

Врачи говорят, что бустер нужен для того, чтобы в случае заражения Covid-19 перенести его в легкой форме и обезопасить себя от серьезных последствий для здоровья. Ведь это не только неприятно, но и создает дополнительную нагрузку на врачей, которые сейчас работают на пределе возможностей.

Как известно, в осенне-зимний период традиционно распространяются вирусные заболевания, поэтому стоит защитить свой организм.

Также во избежание проблем с признанием сертификата за рубежом следует придерживаться рекомендованного периода введения бустерной дозы.

Добавим, что в Украине до конца лета сохраняется карантин, поэтому украинцам не следует пренебрегать действующими ограничениями.

Добавим, что сейчас в Украине доступна вакцина Cominarty от Pfizer и CoronaVac. Актуальный перечень пунктов прививок можно найти по ссылке или по номеру телефона 16-77.

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