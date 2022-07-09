Що робити українцям, які вчасно не отримали бустерне Covid-щеплення: важливе пояснення

Зокрема, якщо людина не змогла отримати бустер у цей термін, тоді потрібно вакцинуватися за першої ж можливості. Сертифікат про вакцинацію за таких умов також буде доступний.

Але, якщо термін не сплив, то щеплення важливо зробити саме в цей період, адже тоді людина зможе поновити захист від симптоматичного захворювання на Covid-19, госпіталізації та смерті внаслідок цієї хвороби.

Чому важливо зробити бустер

Лікарі кажуть, що бустер потрібен для того, щоб у разі зараження Covid-19 перенести його в легкій формі та убезпечити себе від тривалих наслідків для здоров’я. Адже це не тільки неприємно, а й створює додаткове навантаження на лікарів, які зараз працюють на межі можливостей.

Як відомо, в осінньо-зимовий період традиційно поширюються вірусні захворювання, тому варто захистити свій організм.

Також задля уникнення проблем із визнанням сертифіката за кордоном варто таки дотримуватись рекомендованого періоду введення бустерної дози.

Додамо, що в Україні до кінця літа зберігається карантин, тому українцям не слід нехтувати чинними обмеженнями.

Додамо, що зараз в Україні доступна вакцина Cominarty від Pfizer та CoronaVac. Актуальний перелік пунктів щеплень можна знайти за посиланням або за номером телефону 16-77.