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Що робити українцям, які вчасно не отримали бустерне Covid-щеплення: важливе пояснення

Що робити, якщо вчасно не отримали бустерне Covid-щеплення (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні бустерну дозу вакцини проти Covid-19 рекомендовано вводити у період з 6 по 9 місяць після отримання базового курсу вакцинації.

Про це повідомляє МОЗ.

Зокрема, якщо людина не змогла отримати бустер у цей термін, тоді потрібно вакцинуватися за першої ж можливості. Сертифікат про вакцинацію за таких умов також буде доступний.

Але, якщо термін не сплив, то щеплення важливо зробити саме в цей період, адже тоді людина зможе поновити захист від симптоматичного захворювання на Covid-19, госпіталізації та смерті внаслідок цієї хвороби.

Чому важливо зробити бустер

Лікарі кажуть, що бустер потрібен для того, щоб у разі зараження Covid-19 перенести його в легкій формі та убезпечити себе від тривалих наслідків для здоров’я. Адже це не тільки неприємно, а й створює додаткове навантаження на лікарів, які зараз працюють на межі можливостей.

Як відомо, в осінньо-зимовий період традиційно поширюються вірусні захворювання, тому варто захистити свій організм.

Також задля уникнення проблем із визнанням сертифіката за кордоном варто таки дотримуватись рекомендованого періоду введення бустерної дози.

Додамо, що в Україні до кінця літа зберігається карантин, тому українцям не слід нехтувати чинними обмеженнями.

Додамо, що зараз в Україні доступна вакцина Cominarty від Pfizer та CoronaVac. Актуальний перелік пунктів щеплень можна знайти за посиланням або за номером телефону 16-77.

Раніше ми повідомляли, який симптом коронавірусу з'являється у повністю вакцинованих людей.

Також ми писали, що коли закінчиться пандемія коронавірусу.

Окрім того, в ВООЗ назвала країну, яка перешкоджає вивченню походження COVID-19.

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