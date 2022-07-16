Завжди робіть так із пральною машиною, щоб вона довго вам служила

Знавець з прибирання рекомендує проводити такі чистки щотижня, щоб видалити всі забруднення і накопичився наліт на деталях машинки. Що для цього потрібно:

Крок 1. Спочатку займаємося чищенням зливного фільтра (розташований він зазвичай внизу з "лицьової" сторони пралки). Тут вам слід запастися рушниками і сухими ганчірочками, або під низ можна розмістити плоску ємність, оскільки при відкручуванні потече вода.

Зливний фільтр можна промити проточною водою, протерти, попередньо видаливши волосся, нитки, й інше сміття, що скупчилося. Після очищення деталі поверніть її на місце.

Очищення зливного фільтра пральки (фото: скріншот)

Крок 2. Чистимо лоток для прального порошку. Для цього дістаємо скриньку і знімаємо з неї всі деталі. Тут, як правило, залишаються сліди скупчення миючих засобів.

Лоток разом з деталями промиваємо в тазу з водою з додаванням білого оцту, використовуючи також багатофункціональний екологічно чистий засіб для чищення (блогерка Домінікана тут застосовує Marks & Spencer з квітковим ароматом).

Чистка лотка для миючих засобів і порошку (фото: скріншот)

Після промивання витираємо на сухо і збираємо всі деталі лотка назад. Перед поміщенням лотка на місце, отвір теж рекомендується "попшикати" миючим засобом і протерти губкою.

Чистка лотка для миючих засобів і порошку (фото: скріншот)

Крок 3. Для очищення ущільнювача в барабані, а також внутрішньої та зовнішньої сторони дверцят можна використовувати тканинні губки з миючим засобом (SPh2ONGE).

Намочивши губку, її піддягають під гуму ущільнювача, щоб вона охоплювала зовнішню і внутрішню сторону, і потім треба залишити так на 20 хвилин.

Очищення ущільнювача в барабані пральної машини (фото: скріншот)

Для очищення скла дверцят дівчина теж використовує Marks & Spencer, і звичайний рушники або ганчірку.

Потім всі використовувані матерії залишаємо в барабані, додаємо таблетку "Екозон", і включаємо прання на швидкий режим (можна на 40 градусів на 800 обертів).

Чистка дверцят і самого барабана пральки (фото: скріншот)