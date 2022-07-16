RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Завжди робіть так із пральною машиною, щоб вона довго вам служила

Фото: як потрібно чистити пральну машину (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Для більш тривалого терміну служби пральної машини важливо періодично проводити глибоку чистку вашої побутової техніки. Робити це зовсім не важко і з мінімальними вимогами до чистячих засобів, а увагу слід приділити трьом компонентам.

Лайфхаком поділилася блогерка під ніком Washy_wash у TikTok.

Знавець з прибирання рекомендує проводити такі чистки щотижня, щоб видалити всі забруднення і накопичився наліт на деталях машинки. Що для цього потрібно:

Крок 1. Спочатку займаємося чищенням зливного фільтра (розташований він зазвичай внизу з "лицьової" сторони пралки). Тут вам слід запастися рушниками і сухими ганчірочками, або під низ можна розмістити плоску ємність, оскільки при відкручуванні потече вода.

Зливний фільтр можна промити проточною водою, протерти, попередньо видаливши волосся, нитки, й інше сміття, що скупчилося. Після очищення деталі поверніть її на місце.

Очищення зливного фільтра пральки (фото: скріншот)

Крок 2. Чистимо лоток для прального порошку. Для цього дістаємо скриньку і знімаємо з неї всі деталі. Тут, як правило, залишаються сліди скупчення миючих засобів.

Лоток разом з деталями промиваємо в тазу з водою з додаванням білого оцту, використовуючи також багатофункціональний екологічно чистий засіб для чищення (блогерка Домінікана тут застосовує Marks & Spencer з квітковим ароматом).

Чистка лотка для миючих засобів і порошку (фото: скріншот)

Після промивання витираємо на сухо і збираємо всі деталі лотка назад. Перед поміщенням лотка на місце, отвір теж рекомендується "попшикати" миючим засобом і протерти губкою.

Чистка лотка для миючих засобів і порошку (фото: скріншот)

Крок 3. Для очищення ущільнювача в барабані, а також внутрішньої та зовнішньої сторони дверцят можна використовувати тканинні губки з миючим засобом (SPh2ONGE).

Намочивши губку, її піддягають під гуму ущільнювача, щоб вона охоплювала зовнішню і внутрішню сторону, і потім треба залишити так на 20 хвилин.

Очищення ущільнювача в барабані пральної машини (фото: скріншот)

Для очищення скла дверцят дівчина теж використовує Marks & Spencer, і звичайний рушники або ганчірку.

Потім всі використовувані матерії залишаємо в барабані, додаємо таблетку "Екозон", і включаємо прання на швидкий режим (можна на 40 градусів на 800 обертів).

Чистка дверцят і самого барабана пральки (фото: скріншот)

Нагадаємо, перед цим ми розповідали, як можна використовувати "лаврушку" при пранні в машинці.

А також ще писали, як в пральній машині допоможе губка.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхакистиралкастиральная машинка