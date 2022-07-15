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Покладіть "лаврушку" у пральну машину на 30 хвилин і ваш одяг буде вам вдячний

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П'ятниця 15 липня 2022 15:50
Покладіть "лаврушку" у пральну машину на 30 хвилин і ваш одяг буде вам вдячний Колаж РБК-Україна: Навіщо в пральній машині лавровий лист
Автор: Світлана Мащенко

Лавровий лист в пральній машині? Можна подумати, що це якась нісенітниця. Але перед тим, як робити висновки, варто спробувати.

Про незвичний експеримент з "лаврушкою" для прання пише SantePlus.

Що станеться, якщо додати в пральну машину лавровий лист?

Більшість одягу втрачає свій колір під час прання або через зношування, або через сумнівну якість. І це проблема, коли нова кофтина після 2-3 прання виглядає так, ніби її носило не одне покоління.

Старий бабусин трюк радить використовувати лавровий лист для ще більш яскравого та довготривалого кольору.

Як використовувати лавровий лист правильно?

Покладіть 10 лаврових листків і 4 столові ложки харчової соди в невеликий мішечок, який потрібно щільно закрити. Додайте його в пральну машину перед початком циклу прання. Одяг слід прати при температурі не менше 30 градусів.

Результат буде приголомшливий: кольори одягу стануть більш яскраві та блискучі.

Ще один спосіб з лавровим листом

  • Приготуйте великий таз, в який ви будете складати білизну.
  • Закип'ятіть в каструлі 10 лаврових листків й 4 столові ложки соди. Коли вода закипить, проваріть 20 хвилин. Потім вимкніть плиту і дайте рідині добре охолонути.
  • Налийте воду в таз. Залиште одяг у воді на весь день, потім виперіть його, як зазвичай.
  • Після цього ви будете вражені результатом.

Раніше ми писали, як допоможе губка, покладена в пральну машину.

Також ми писали, як економити на дорогих засобах для миття за допомогою чайних пакетиків.

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