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Положите "лаврушку" в стиральную машину на 30 минут и ваша одежда будет вам благодарна

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Пятница 15 июля 2022 15:50
Положите "лаврушку" в стиральную машину на 30 минут и ваша одежда будет вам благодарна Коллаж РБК-Украина: Зачем в стиральной машине лавровый лист
Автор: Светлана Мащенко

Лавровый лист в стиральной машине? Можно подумать, что это какая-то чушь. Но перед тем, как делать выводы, стоит попробовать.

О необычном эксперименте с "лаврушкой" для стирки пишет SantePlus.

Что произойдет, если добавить в стиральную машину лавровый лист?

Большинство одежды теряет свой цвет во время стирки либо из-за износа, либо из-за сомнительного качества. И это проблема, когда новая кофточка после 2-3 стирки выглядит так, будто ее носило не одно поколение.

Старый бабушкин трюк советует использовать лавровый лист для еще более яркого и долговечного цвета.

Как использовать лавровый лист правильно?

Положите 10 лавровых листьев и 4 столовые ложки пищевой соды в небольшой мешочек, который нужно плотно закрыть. Добавьте его в стиральную машину перед началом цикла стирки. Одежду следует стирать при температуре не менее 30 градусов.

Результат будет потрясающий: цвета одежды станут более яркие и блестящие.

Еще один способ с лавровым листом

  • Приготовьте большой таз, в который вы будете складывать белье.
  • Вскипятите в кастрюле 10 лавровых листьев и 4 столовые ложки соды. Когда вода закипит, проварите 20 минут. Затем выключите плиту и дайте жидкости хорошо остыть.
  • Налейте воду в таз. Оставьте одежду в воде на весь день, затем постирайте ее, как обычно.
  • После этого вы будете поражены результатом.

Ранее мы писали, как поможет губка, положенная в стиральную машину.

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