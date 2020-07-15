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У справі про вбивство слідчого СБУ у Києві з'явилися нові деталі

Київ, Середа 15 липня 2020 20:54
У справі про вбивство слідчого СБУ у Києві з'явилися нові деталі
Вбивство слідчого СБУ в Києві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві слідчого СБУ

Сьогодні, 15 липня, в Києві знайшли тіло слідчого СБУ Романа Закладного, який займався розслідуваннями справ про державну зраду. Його тіло було виявлено на вулиці Йорданській близько двох годин ночі. Зараз поліція Оболонського району міста затримала підозрюваних у його вбивстві.

При цьому вбивство нібито було скоєно з метою пограбування. Про це повідомляє український політик і журналіст Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі.

Він також зазначив, що розтин показав, що смерть слідчого СБУ настала сьогодні вночі в результаті удару тупим предметом. Варто зазначити, що сьогодні Роман Закладний повинен був вийти на пенсію.

При цьому, за даними експертизи, останні два тижні він сильно вживав спиртне. У правоохоронців дві версії цього інциденту: вбивство з метою пограбування і вбивство, яке пов'язане з його службою.

Нагадаємо, що в Службі безпеки спочатку заявили, що не вважають, що Закладного вбили, оскільки останнім часом він не вів резонансних справ.

Свідки бачили, що у загиблого були сліди крові біля правого вуха, а також вивернуті кишені штанів і зняте взуття. Але правоохоронці сказали, що він міг вдаритися головою, а кишені могли вже вивернути експерти, коли робили огляд тіла.

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