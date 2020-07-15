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В деле об убийстве следователя СБУ в Киеве появились новые детали

Киев, Среда 15 июля 2020 20:54
В деле об убийстве следователя СБУ в Киеве появились новые детали
Убийство следователя СБУ в Киеве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве следователя СБУ

Сегодня, 15 июля, в Киеве нашли тело следователя СБУ Романа Закладного, который занимался расследованиями дел о государственной измене. Его тело было обнаружено на улице Иорданской около двух часов ночи. Сейчас полиция Оболонского района города задержала подозреваемых в его убийстве.

При этом убийство якобы было совершено с целью ограбления. Об этом сообщает украинский политик и журналист Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что вскрытие показало, что смерть следователя СБУ наступила сегодня ночью в результате удара тупым предметом. Стоит отметить, что сегодня Роман Закладной должен был выйти на пенсию.

При этом, по данным экспертизы, последние две недели он сильно употреблял спиртное. У правоохранителей две версии этого инцидента: убийство с целью ограбления и убийство, которое связано с его службой.

Напомним, что в Службе безопасности изначально заявили, что не считают, что Закладного убили, поскольку в последнее время он не вел резонансных дел.

Свидетели видели, что у погибшего были следы крови у правого уха, а также вывернуты карманы брюк и снята обувь. Но правоохранители сказали, что он мог удариться головой, а карманы могли уже вывернуть эксперты, когда делали осмотр тела.

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