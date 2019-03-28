Справа Зайцевої: адвокат потерпілих зробив важливу заяву

Олена Зайцева, яка була визнана винною у скоєнні ДТП на вулиці Сумській, що спричинило за собою смерть шести людей, найняла нового адвоката і подала на апеляцію. Ця новина шокувала сім'ї загиблих та постраждалих. Адвокат Дмитро Марцонь, який захищає їх інтереси, розповів, що на даний момент за виплату компенсацій винуватці аварії навіть не бралися, пише "Сьогодні".

Адвокат Дмитро Марцонь представляв у суді сім'ї загиблих Алли та Анастасії Сокіл, Ніни Кобесової і Наталії Умановой. Він зазначив, що його клієнти відреагували на новини про апеляції дуже погано, так як їм знову доведеться ходити в суд.

"Реагують надзвичайно погано. Це знову змусить їх ходити в суд, переживати все це горе, страждати. Така перспектива нікого не радує", – повідомив Марцонь.

Також він повідомив, що адвокати Олени Зайцевої та Геннадія Дронова займалися тільки апеляційними скаргами, а от про виплати компенсації практично забули. Вони не зверталися з цього приводу ні до сімей потерпілих, ні до адвокатів.

"Ніяких виплат не було, ніхто до нас не звертався. Я навіть у адвоката Дронова Сергія Перепелиці питав, чи планують щось виплачувати. Мені відповіли, що, якщо автомобіль продадуть, тоді, може, щось дадуть, але не зрозуміло, коли і кому. Ніяких конкретних термінів і пропозицій", – додав Марцонь.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов (фото: twitter.com/newsroom_kh)

Крім того, адвокат заявив, що сім'ї загиблих і постраждалих не збираються здаватися і опускати руки. Вони хочуть притягнути до відповідальності всіх, хто завадив винести справедливе рішення про наркологічну експертизу Олени Зайцевої.

"Ми не склали руки. Ми зараз готуємо звернення з розгляду дій пані Федірко і слідства на факт того, що вони фактично "поховали" наркологічну експертизу. Ми багато разів про це заявляли і далі будемо вимагати, щоб перевірили ці дії на факт службової недбалості – чому так сталося. Наркологія киває на слідчого, що, мовляв, він все запоров, а слідчий киває на наркологію. І, в результаті, ніхто ні в чому не хоче розбиратися", – повідомив Дмитро Марцонь.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Олена Зайцева раптово змінила своє рішення про визнання вини і подала на апеляцію.

А також ми розповідали про те, що адвокати Геннадія Дронова подали на апеляцію.