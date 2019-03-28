Дело Зайцевой: адвокат потерпевших сделал важное заявление

Алена Зайцева, которая была признана виновной в совершении ДТП на улице Сумской, повлекшего за собой смерть шести человек, наняла нового адвоката и подала на апелляцию. Эта новость шокировала семьи погибших и пострадавших. Адвокат Дмитрий Марцонь, который защищает их интересы, рассказал, что на данный момент за выплату компенсаций виновники аварии даже не брались, пишет "Сегодня".

Адвокат Дмитрий Марцонь представлял в суде семьи погибших Аллы и Анастасии Сокол, Нины Кобесовой и Натальи Умановой. Он отметил, что его клиенты отреагировали на новости об апелляции очень плохо, так как им снова придется ходить в суд.

"Реагируют чрезвычайно плохо. Это опять заставит их ходить в суд, переживать все это горе, страдать. Такая перспектива никого не радует", – сообщил Марцонь.

Также он сообщил, что адвокаты Алены Зайцевой и Геннадия Дронова занимались только апелляционными жалобами, а вот про выплаты компенсации практически забыли. Они не обращались по этому поводу ни к семьям потерпевших, ни к адвокатам.

"Никаких выплат не было, никто к нам не обращался. Я даже у адвоката Дронова Сергея Перепелицы спрашивал, планируют ли что-то выплачивать. Мне ответили, что, если автомобиль продадут, тогда, может, что-то дадут, но не понятно, когда и кому. Никаких конкретных сроков и предложений", – добавил Марцонь.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов (фото: twitter.com/newsroom_kh)

Кроме того, адвокат заявил, что семьи погибших и пострадавших не собираются сдаваться и опускать руки. Они хотят привлечь к ответственности всех, кто помешал вынести справедливое решение о наркологической экспертизе Алены Зайцевой.

"Мы не сложили руки. Мы сейчас готовим обращение по рассмотрению действий г-жи Федирко и следствия на факт того, что они фактически "похоронили" наркологическую экспертизу. Мы много раз об этом заявляли и будем дальше требовать, чтобы проверили эти действия на факт служебной халатности – почему так произошло. Наркология кивает на следователя, что, мол, он все запорол, а следователь кивает на наркологию. И, в итоге, никто ни в чем не хочет разбираться", – сообщил Дмитрий Марцонь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Алена Зайцева внезапно изменила свое решение о признании вины и подала на апелляцию.

А также мы рассказывали о том, что адвокаты Геннадия Дронова подали на апелляцию.