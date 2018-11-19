День Гідності і Свободи: чи буде вихідний в цей день

Фото: День Гідності і Свободи в Україні facebook.com/solomyanka)

День Гідності та Свободи в Україні - свято в пам'ять про події 2004 та 2013 років на Майдані

День Гідності та Свободи 2018 в Україні відзначається 21 листопада і є державним святом. Вихідний чи ні буде в цю середу для українців, а також про історію знакової дати - в нашому матеріалі.

Чи будемо відпочивати 21 листопада: День Гідності та Свободи вихідний?

У 2018 року День Гідності та Свободи відзначається вже в п'ятий раз. Дата свята була закріплена відповідним указом президента України від 13 листопада 2014 року.

Фото: День Гідності і Свободи (РБК-Україна)

На честь мужніх громадян нашої країни, які боролися за європейське майбутнє і демократію під час Помаранчевої революції і Револючіі Гідності на державному рівні було прийнято рішення встановити свято - День Гідності і Свободи. В Україні вихідний в цей день, тим не менш, не передбачений. Згідно ст. 73 КЗпП, свято 21 листопада не входить до переліку офіційних неробочих днів для українців.

Однак щорічно в містах країни з нагоди свята проходять урочисті культутрно-розважальні та меморіальні заходи. У День Гідності та Свободи в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної сотні, воїнів АТО і всіх патріотів, які віддали свої життя в боротьбі за свободу та територіальну цілісність нашої країни.

З історії свята

З 2005 року в Україні 22 листопада відзначався День Свободи, встановлений на честь річниці Помаранчевої революції, коли тичячі українців вийшли на Майдан, протестуючи проти фальсифікацій на президентських виборах. Згідно з даними ЦВК, президентом України повинен був стати Віктор Янукович. Організаторами протестних акцій були прихильники кандидата від опозиції - Віктора Ющенка.

За рішенням Верховного Суду результати другого туру виборів були визнані недійсними, і в ході повторного голосування перемогу здобув Ющенко. Він і ініціював святкування Дня Свободи щорічно в день початку подій Помаранчевої Революції.

У 2011 році наступний президент України, Янукович, скасував свято в листопаді. Своїм указом він об'єднав День Свободи і День Соборності та затвердив єдину дату святкування 22 січня.

Фото: День Гідності та Свободи в пам'ять про події на Майдані 2013-2014 рр. (РБК-Україна)

21 листопада - День Гідності та Свободи в Україні був встановлений Петром Порошенко. Пам'ятна дата пов'язана з подіями Євромайдану, який почався в листопаді 2013 року після прийняття Кабміном Азарова рішення про припинення підготовки до ратифікації угоди між Україною і Євросоюзом.

Саме 21 листопада почалися протести, і на Майдані з'явилися перші намети мітингувальників. А після 30 листопада, коли бійці "Беркута" побили активістів і студентів, кількість протестуючих зросла в сотні разів. Взимку на Євромайдані сталися криваві зіткнення, в результаті чого загинули мирні громадяни. Чинний президент Віктор Янукович після цього покинув територію України.

Верховною Радою було прийнято рішення про проведення дострокових виборів, на яких переміг Петро Порошенко. 27 червня 2014 року документ про ратифікацію угоди з ЄС було прийнято, а до річниці подій Євромайдану президент підписав указ про встановлення свята 21 листопада - День Гідності і Свободи.

Раніше ми писали про те, які вихідні чекають на нас наприкінці осені і скільки будуть відпочивати українці в листопаді 2018 року.

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Відео: РБК-Україна