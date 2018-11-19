День Достоинства и Свободы: будет ли выходной в этот день

Фото: День Достоинства и Свободы в Украине (facebook.com/solomyanka)

День Достоинства и Свободы в Украине - праздник в память о событиях 2004 и 2013 гг. на Майдане

День Достоинства и Свободы 2018 в Украине отмечается 21 ноября и является государственным праздником. Выходной или нет будет эта среда для украинцев, а также об истории знаковой даты - в нашем материале.

Будем ли отдыхать 21 ноября: День Достоинства и Свободы выходной?

В 2018 году День Достоинства и Свободы отмечается уже в пятый раз. Дата праздника была закреплена соответствующим указом президента Украины от 13 ноября 2014 года.

Фото: День Достоинства и Свободы (РБК-Украина)

В честь мужественных граждан нашей страны, боровшихся за европейское будущее и демократию во время Оранжевой революции и Револючии Достоинства на государственном уровне было принято решение установить праздник - День Достоинства и Свободы. В Украине выходной в этот день, тем не менее, не предусмотрен. Согласно ст. 73 КЗоТ, праздник 21 ноября не входит в перечень официальных нерабочих дней для украинцев.

Однако ежегодно в городах страны по случаю праздника проходят торжественные культутрно-развлекательные и мемориальные мероприятия. В День Достоинства и Свободы в Украине чтят память героев Небесной сотни, воинов АТО и всех патриотов, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и территориальную целостность нашей страны.

История праздника

С 2005 года в Украине 22 ноября отмечался День Свободы, установленный в честь годовщины Оранжевой революции, когда тычячи украинцев вышли на Майдан, протестуя против фальсификаций на президентских выборах. Согласно данным ЦИК, президентом Украины должен был стать Виктор Янукович. Организаторами протестных акций были сторонники кандидата от оппозиции - Виктора Ющенко.

По решению Верховного Суда результаты второго тура выборов были признаны недействительными, и в ходе повторного голосования победу одержал Ющенко. Он и инициировал празднование Дня Свободы ежегодно в день начала событий Оранжевой Революции.

В 2011 году следующий президент Украины, Янукович, отменил праздник в ноябре, и своим указом объединил День Свободы и День Соборности, установив единую дату празднования 22 января.

Фото: Революция Достоинства 2013-2014 гг. (РБК-Украина)

21 ноября - День Достоинства и Свободы в Украине был установлен Петром Порошенко. Памятная дата связана с событиями Евромайдана, который начался в ноябре 2013 года после принятия Кабмином Азарова решения о приостановке подготовки к ратификации соглашения между Украиной и Евросоюзом.

Именно 21 ноября начались протесты, и на Майдане появились первые палатки митингующих. А после 30 ноября, когда бойцы "Беркута" избили активистов и студентов, количество протестующих выросло в сотни раз. Зимой на Евромайдане произошли кровавые столкновения, в результате чего погибли мирные граждане. Действующий президент Виктор Янукович после этого покинул территорию Украины.

Верховной Радой было принято решение о проведении досрочных выборов, на которых победил Петр Порошенко. 27 июня 2014 года документ о ратификации соглашения с ЕС был принят, а к годовщине событий Евромайдана президент подписал указ об установлении праздника 21 ноября - День Достоинства и Свободы.

Ранее мы писали о том, какие выходные ждут нас в конце осени и сколько будут отдыхать украинцы в ноябре 2018.

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Видео: РБК-Украина