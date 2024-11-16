День работников радио, телевидения и связи Украины: история праздника и теплые поздравления

История праздника

В цифровую эпоху разнообразных быстрых культурных, экономических и социальных процессов работа работников телевидения и радиовещания имеет очень важное значение для информационной осведомленности общества.

Поэтому в поддержку рабочих сферы был установлен профессиональный праздник. Сначала с 1946 года событие отмечалось 7 мая, а в 1994 году по предложению Укртелерадиокомпании дату празднования перенесли на 16 ноября.

Именно в этот день в 1924 году был проведён первый радиоэфир в Украине. Событие произошло в Харькове, в 19:00.

Первый украинский телеэфир состоялся более чем на 10 лет позже - 1 февраля 1939 года. Указывается, что продолжительность составляла 40 минут.

Первый звонок с мобильного телефона совершил президент Украины в 1993 году. Однако еще в 1989 году начало создаваться коммерческое телевидение.

Кроме того, считают, что несколько опытов с использованием радиосигнала провел украинский ученый Николай Пильчиков 25 марта 1898 года в Одессе. Сейчас к работникам сферы радио присоединились журналисты и представители СМИ.

Поздравление ко Дню работников радио