День працівників радіо, телебачення та зв'язку України: історія свята та теплі привітання

Історія свята

В цифрову епоху різноманітних швидких культурних, економічних та соціальних процесів робота працівників телебачення та радіомовлення має вкрай важливе значення для інформаційної обізнаності суспільства.

Тож на підтримку робітників сфери було встановлено професійне свято. Спочатку, з 1946 року, подія відзначалася 7 травня, а 1994 року за пропозицією Укртелерадіокомпанії дату святкування перенесли на 16 листопада.

Саме цього дня в 1924 році був проведений перший радіоефір в Україні. Подія відбулась в Харкові, о 19:00.

Перший український телеефір відбувся більш ніж на 10 років пізніше - 1 лютого 1939 року. Вказують, що тривалість становила 40 хвилин.

Перший дзвінок з мобільного телефону зробив президент України в 1993 році. Проте, ще в 1989 році почало створюватися комерційне телебачення.

Крім цього, вважають, що декілька дослідів з використанням радіосигналу провів український вчений Микола Пильчиков 25 березня 1898 року, в Одесі. Зараз же до працівників сфери радіо долучилися журналісти та представники ЗМІ.

Привітання до Дня працівників радіо