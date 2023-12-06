День Святого Николая: история праздника и важные традиции, которых сегодня нужно придерживаться

6 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день святого Николая. В этот день принято делать детям подарки, причем тайно подкладывать под подушку.

РБК-Украина (проект Styler) собрало все, что известно о традициях, запретах и приметах этого дня.

Традиции на святого Николая

Святой Николай приходит к детям и кладет им под подушки подарки. Считается, что это реальный человек - Николай Мирликийский (Чудотворец). Ходят легенды, что он был богатым человеком, поэтому мог позволить себе порадовать многих детей.

Кроме того, раньше в селах собирались самые старшие хозяева, чтобы сварить пшеничное пиво, а детям дарили особое печенье - николайчики. В Харьковской области праздновали трехдневные праздники Николая, на которые варили кутью и компот.

На Подолье день Святого Николая ждали "полазника". Это мужчина, который первым заходит в дом. Такой обычай предвещал богатство и счастье в течение года. Также через двор должен был пройти хозяин, дать скоту есть.

В Киевской области была другая традиция: хозяин двора приходил из церкви, брал миску со святой водой, паляницу с комочком соли, квача из разного зелья и кропил господу, скот и зерно.

Ко Дню Святого Николая нужно отдать все долги. Существует даже отдельная поговорка, которая звучит так: "Если ты мне не отдашь к Николаю, то уже не отдашь никогда".

А если вы с кем-то поссорились, принято мириться и прощать. Вот вам другая поговорка: "На Николая зови друга, зови и врага, оба будут друзья".

Икона Николая Чудотворца (фото: psdsale.com)

Гадание на святого Николая

Как и на многие другие праздники, девушки гадали на будущего мужа. Делали это поздно вечером и с помощью колец, игл, зеркалец, нитей, расчесок и т. д.

Существовал отдельный обряд, который помогал определить, насколько большой будет будущая семья. Для этого нужно было встать напротив зеркала, а зеркало направить в сторону окна, из которого видно луну.

Поскольку отражение размывалось, в зеркале виднелась не одна луна, а несколько. Сколько девушка насчитала, столько членов семьи у нее будет в будущем.

Что нельзя делать 6 декабря

Заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом, рукоделием, стиркой, уборкой.

Отказывать нуждающимся в помощи, если у вас о ней просят, ведь это большой грех.

Ругаться, злиться, выплескивать отрицательные эмоции, желать кому-нибудь зла.

Допускать грязь и беспорядок в доме - убрать следует накануне.

Нарушать Рождественский пост, то есть запрещено есть мясо, яйца, масло, пить молоко. Однако на Николая можно позволить себе рыбу и морепродукты.

Стричь волосы.

Просить взаймы. К празднику нужно наоборот отдать все свои долги, чтобы не потерять финансовую удачу на весь следующий год.

Приметы на день Святого Николая

Большой иней - ждите урожая хлеба.

Если 6 декабря идет дождь - хорошо уродит озимые.

Мороз означает большой урожай хлеба и овощей.

Если дороги засыпают снегом, зима будет холодной и затяжной.

Сколько снега выпало на 6 декабря, столько же травы будет 22 мая.

Новый церковный календарь

Напомним, что 1 декабря Украина перешла на Новоюлианский календарь. В соответствии с ним даты подавляющего большинства религиозных праздников переносят на 13 дней назад.

Теперь дать важным церковным праздникам следующие: