День Святого Николая: история праздника и важные традиции, которых сегодня нужно придерживаться
6 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день святого Николая. В этот день принято делать детям подарки, причем тайно подкладывать под подушку.
РБК-Украина (проект Styler) собрало все, что известно о традициях, запретах и приметах этого дня.
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, лунный календарь, Википедия.
Традиции на святого Николая
Святой Николай приходит к детям и кладет им под подушки подарки. Считается, что это реальный человек - Николай Мирликийский (Чудотворец). Ходят легенды, что он был богатым человеком, поэтому мог позволить себе порадовать многих детей.
Кроме того, раньше в селах собирались самые старшие хозяева, чтобы сварить пшеничное пиво, а детям дарили особое печенье - николайчики. В Харьковской области праздновали трехдневные праздники Николая, на которые варили кутью и компот.
На Подолье день Святого Николая ждали "полазника". Это мужчина, который первым заходит в дом. Такой обычай предвещал богатство и счастье в течение года. Также через двор должен был пройти хозяин, дать скоту есть.
В Киевской области была другая традиция: хозяин двора приходил из церкви, брал миску со святой водой, паляницу с комочком соли, квача из разного зелья и кропил господу, скот и зерно.
Ко Дню Святого Николая нужно отдать все долги. Существует даже отдельная поговорка, которая звучит так: "Если ты мне не отдашь к Николаю, то уже не отдашь никогда".
А если вы с кем-то поссорились, принято мириться и прощать. Вот вам другая поговорка: "На Николая зови друга, зови и врага, оба будут друзья".
Икона Николая Чудотворца (фото: psdsale.com)
Гадание на святого Николая
Как и на многие другие праздники, девушки гадали на будущего мужа. Делали это поздно вечером и с помощью колец, игл, зеркалец, нитей, расчесок и т. д.
Существовал отдельный обряд, который помогал определить, насколько большой будет будущая семья. Для этого нужно было встать напротив зеркала, а зеркало направить в сторону окна, из которого видно луну.
Поскольку отражение размывалось, в зеркале виднелась не одна луна, а несколько. Сколько девушка насчитала, столько членов семьи у нее будет в будущем.
Что нельзя делать 6 декабря
- Заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом, рукоделием, стиркой, уборкой.
- Отказывать нуждающимся в помощи, если у вас о ней просят, ведь это большой грех.
- Ругаться, злиться, выплескивать отрицательные эмоции, желать кому-нибудь зла.
- Допускать грязь и беспорядок в доме - убрать следует накануне.
- Нарушать Рождественский пост, то есть запрещено есть мясо, яйца, масло, пить молоко. Однако на Николая можно позволить себе рыбу и морепродукты.
- Стричь волосы.
- Просить взаймы. К празднику нужно наоборот отдать все свои долги, чтобы не потерять финансовую удачу на весь следующий год.
Приметы на день Святого Николая
- Большой иней - ждите урожая хлеба.
- Если 6 декабря идет дождь - хорошо уродит озимые.
- Мороз означает большой урожай хлеба и овощей.
- Если дороги засыпают снегом, зима будет холодной и затяжной.
- Сколько снега выпало на 6 декабря, столько же травы будет 22 мая.
Новый церковный календарь
Напомним, что 1 декабря Украина перешла на Новоюлианский календарь. В соответствии с ним даты подавляющего большинства религиозных праздников переносят на 13 дней назад.
Теперь дать важным церковным праздникам следующие:
- Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
- Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)
- Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
- Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
- Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
- День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
- Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
- Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
- День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
- Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
- Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
- Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
- Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
- Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
- Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)
- День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)
- Маковея, Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа)
- Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
- Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)
- Усекновение председателя Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)
Раньше мы рассказывали, когда украинцы будут отмечать день Святого Николая в 2023 году.
Смотрите также новый календарь других церковных праздников в декабре 2023.