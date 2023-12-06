День Святого Миколая: історія свята і найважливіші традиції, яких треба сьогодні дотриматись

6 грудня за новим церковним календарем в Україні відзначають день святого Миколая. У цей день заведено робити дітям подарунки, причому таємно підкладати під подушку.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало все, що відомо про традиції, заборони та прикмети цього дня.

Традиції на святого Миколая

Святий Миколай приходить до дітей і кладе їм під подушки подарунки. Вважається, що це реальна людина - Миколай Мирлікійський (Чудотворець). Ходять легенди, що він був багатою людиною, тому міг собі дозволити потішити багатьох дітей.

Крім того, раніше в селах збиралися найстарші господарі, щоб зварити пшеничного пива, а дітям дарували особливе печиво - миколайчики. На Харківщині святкували триденні Миколині святки, на які варили кутю та узвар.

На Поділлі на день Святого Миколая чекали "полазника". Це чоловік, який першим заходить до хати. Такий звичай віщував багатство й щастя протягом року. Також через подвір'я повинен був пройти хазяїн, дати худобині їсти.

На Київщині була інша традиція: господар обійстя приходив з церкви, брав миску зі свяченою водою, паляницю з грудочкою солі, квача з різного зілля й кропив господу, худобу та збіжжя.

До дня Святого Миколая потрібно віддати всі борги. Існує навіть окрема приказка, яка звучить так: "Якщо ти мені не віддаси до Миколи, то вже не оддаси ніколи".

А якщо ви з кимось посварилися, заведено миритися та прощати. Ось вам інша приказка: "На Миколу клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзі".

Ікона Миколи Чудотворця (фото: psdsale.com)

Ворожіння на святого Миколая

Як і на багато інших свят, дівчата ворожили на майбутнього чоловіка. Робили це пізно ввечері й за допомогою перснів, голок, дзеркалець, ниток, гребінців тощо.

Існував окремий обряд, який допомагав визначити, наскільки великою буде майбутня родина. Для цього потрібно було стати напроти дзеркала, а дзеркало направити у бік вікна, з якого видно місяць.

Оскільки відображення розмивалось, у дзеркалі виднівся не один місяць, а декілька. Скільки дівчина нарахувала, стільки членів родини у неї буде у майбутньому.

Що не можна робити 6 грудня

Займатися важкою фізичною працею, ремонтом, рукоділлям, пранням, прибиранням.

Відмовляти тим, хто потребує допомоги, якщо у вас про неї просять, адже це великий гріх.

Лаятися, лихословити, злитися, вихлюпувати негативні емоції, бажати кому-небудь зла.

Допускати бруд і безлад в будинку - прибрати слід напередодні.

Порушувати Різдвяний піст, тобто заборонено їсти м'ясо, яйця, масло, пити молоко. Проте на Миколая можна дозволити собі рибу і морепродукти.

Стригти волосся.

Просити в борг. До свята потрібно навпаки віддати всі свої борги, щоб не втратити фінансової удачі на весь наступний рік.

Прикмети на день Святого Миколая

Великий іній - чекайте на врожай хліба.

Якщо 6 грудня йде дощ - гарно вродить озимина.

Мороз означає великий врожай хліба й городини.

Якщо дороги засипле снігом, зима буде холодною і затяжною.

Скільки випало снігу на 6 грудня, стільки ж трави буде 22 травня.

Новий церковний календар

Нагадаємо, що 1 грудня Україні перейшла на Новоюліанський календар. Відповідно до нього дати переважної більшості релігійних свят переносять на 13 днів назад.

Тепер дати важливих церковних свят такі: