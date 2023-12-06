День Святого Миколая: історія свята і найважливіші традиції, яких треба сьогодні дотриматись
6 грудня за новим церковним календарем в Україні відзначають день святого Миколая. У цей день заведено робити дітям подарунки, причому таємно підкладати під подушку.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало все, що відомо про традиції, заборони та прикмети цього дня.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, місячний календар, Вікіпедія.
Традиції на святого Миколая
Святий Миколай приходить до дітей і кладе їм під подушки подарунки. Вважається, що це реальна людина - Миколай Мирлікійський (Чудотворець). Ходять легенди, що він був багатою людиною, тому міг собі дозволити потішити багатьох дітей.
Крім того, раніше в селах збиралися найстарші господарі, щоб зварити пшеничного пива, а дітям дарували особливе печиво - миколайчики. На Харківщині святкували триденні Миколині святки, на які варили кутю та узвар.
На Поділлі на день Святого Миколая чекали "полазника". Це чоловік, який першим заходить до хати. Такий звичай віщував багатство й щастя протягом року. Також через подвір'я повинен був пройти хазяїн, дати худобині їсти.
На Київщині була інша традиція: господар обійстя приходив з церкви, брав миску зі свяченою водою, паляницю з грудочкою солі, квача з різного зілля й кропив господу, худобу та збіжжя.
До дня Святого Миколая потрібно віддати всі борги. Існує навіть окрема приказка, яка звучить так: "Якщо ти мені не віддаси до Миколи, то вже не оддаси ніколи".
А якщо ви з кимось посварилися, заведено миритися та прощати. Ось вам інша приказка: "На Миколу клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзі".
Ікона Миколи Чудотворця (фото: psdsale.com)
Ворожіння на святого Миколая
Як і на багато інших свят, дівчата ворожили на майбутнього чоловіка. Робили це пізно ввечері й за допомогою перснів, голок, дзеркалець, ниток, гребінців тощо.
Існував окремий обряд, який допомагав визначити, наскільки великою буде майбутня родина. Для цього потрібно було стати напроти дзеркала, а дзеркало направити у бік вікна, з якого видно місяць.
Оскільки відображення розмивалось, у дзеркалі виднівся не один місяць, а декілька. Скільки дівчина нарахувала, стільки членів родини у неї буде у майбутньому.
Що не можна робити 6 грудня
- Займатися важкою фізичною працею, ремонтом, рукоділлям, пранням, прибиранням.
- Відмовляти тим, хто потребує допомоги, якщо у вас про неї просять, адже це великий гріх.
- Лаятися, лихословити, злитися, вихлюпувати негативні емоції, бажати кому-небудь зла.
- Допускати бруд і безлад в будинку - прибрати слід напередодні.
- Порушувати Різдвяний піст, тобто заборонено їсти м'ясо, яйця, масло, пити молоко. Проте на Миколая можна дозволити собі рибу і морепродукти.
- Стригти волосся.
- Просити в борг. До свята потрібно навпаки віддати всі свої борги, щоб не втратити фінансової удачі на весь наступний рік.
Прикмети на день Святого Миколая
- Великий іній - чекайте на врожай хліба.
- Якщо 6 грудня йде дощ - гарно вродить озимина.
- Мороз означає великий врожай хліба й городини.
- Якщо дороги засипле снігом, зима буде холодною і затяжною.
- Скільки випало снігу на 6 грудня, стільки ж трави буде 22 травня.
Новий церковний календар
Нагадаємо, що 1 грудня Україні перейшла на Новоюліанський календар. Відповідно до нього дати переважної більшості релігійних свят переносять на 13 днів назад.
Тепер дати важливих церковних свят такі:
- Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня (замість 21 вересня)
- Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 14 вересня (замість 27 вересня)
- Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
- Введення до Храму Пресвятої Богородиці - 21 листопада (замість 4 грудня)
- Андрія Первозванного - 30 листопада (замість 13 грудня)
- День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
- Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)
- Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня (замість 8 січня)
- День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня (замість 13 січня)
- Святого Василя Великого - 1 січня (замість 14 січня)
- Хрещення Господнє - 6 січня (замість 19 січня)
- Стрітення Господнє - 2 лютого (замість 15 лютого)
- Благовіщення Діви Марії - 25 березня (замість 7 квітня)
- Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня)
- Святих апостолів Петра та Павла - 29 червня (замість 12 липня)
- День Іллі Пророка - 20 липня (замість 2 серпня)
- Маковія, Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня)
- Преображення Господнє (Яблучний Спас) - 6 серпня (замість 19 серпня)
- Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня (замість 28 серпня)
- Усікновення голови Іоанна Предтечі - 29 серпня (замість 11 вересня)
Раніше ми розповідали, коли українці будуть відзначати день Святого Миколая у 2023 році.
Дивіться також новий календар інших церковних свят у грудні 2023.