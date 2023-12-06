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День Святого Миколая: історія свята і найважливіші традиції, яких треба сьогодні дотриматись

Україна, Середа 06 грудня 2023 06:47
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День Святого Миколая: історія свята і найважливіші традиції, яких треба сьогодні дотриматись День Святого Миколая (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

6 грудня за новим церковним календарем в Україні відзначають день святого Миколая. У цей день заведено робити дітям подарунки, причому таємно підкладати під подушку.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало все, що відомо про традиції, заборони та прикмети цього дня.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, місячний календар, Вікіпедія.

Традиції на святого Миколая

Святий Миколай приходить до дітей і кладе їм під подушки подарунки. Вважається, що це реальна людина - Миколай Мирлікійський (Чудотворець). Ходять легенди, що він був багатою людиною, тому міг собі дозволити потішити багатьох дітей.

Крім того, раніше в селах збиралися найстарші господарі, щоб зварити пшеничного пива, а дітям дарували особливе печиво - миколайчики. На Харківщині святкували триденні Миколині святки, на які варили кутю та узвар.

На Поділлі на день Святого Миколая чекали "полазника". Це чоловік, який першим заходить до хати. Такий звичай віщував багатство й щастя протягом року. Також через подвір'я повинен був пройти хазяїн, дати худобині їсти.

На Київщині була інша традиція: господар обійстя приходив з церкви, брав миску зі свяченою водою, паляницю з грудочкою солі, квача з різного зілля й кропив господу, худобу та збіжжя.

До дня Святого Миколая потрібно віддати всі борги. Існує навіть окрема приказка, яка звучить так: "Якщо ти мені не віддаси до Миколи, то вже не оддаси ніколи".

А якщо ви з кимось посварилися, заведено миритися та прощати. Ось вам інша приказка: "На Миколу клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзі".

День Святого Миколая: історія свята і найважливіші традиції, яких треба сьогодні дотриматись

Ікона Миколи Чудотворця (фото: psdsale.com)

Ворожіння на святого Миколая

Як і на багато інших свят, дівчата ворожили на майбутнього чоловіка. Робили це пізно ввечері й за допомогою перснів, голок, дзеркалець, ниток, гребінців тощо.

Існував окремий обряд, який допомагав визначити, наскільки великою буде майбутня родина. Для цього потрібно було стати напроти дзеркала, а дзеркало направити у бік вікна, з якого видно місяць.

Оскільки відображення розмивалось, у дзеркалі виднівся не один місяць, а декілька. Скільки дівчина нарахувала, стільки членів родини у неї буде у майбутньому.

Що не можна робити 6 грудня

  • Займатися важкою фізичною працею, ремонтом, рукоділлям, пранням, прибиранням.
  • Відмовляти тим, хто потребує допомоги, якщо у вас про неї просять, адже це великий гріх.
  • Лаятися, лихословити, злитися, вихлюпувати негативні емоції, бажати кому-небудь зла.
  • Допускати бруд і безлад в будинку - прибрати слід напередодні.
  • Порушувати Різдвяний піст, тобто заборонено їсти м'ясо, яйця, масло, пити молоко. Проте на Миколая можна дозволити собі рибу і морепродукти.
  • Стригти волосся.
  • Просити в борг. До свята потрібно навпаки віддати всі свої борги, щоб не втратити фінансової удачі на весь наступний рік.

Прикмети на день Святого Миколая

  • Великий іній - чекайте на врожай хліба.
  • Якщо 6 грудня йде дощ - гарно вродить озимина.
  • Мороз означає великий врожай хліба й городини.
  • Якщо дороги засипле снігом, зима буде холодною і затяжною.
  • Скільки випало снігу на 6 грудня, стільки ж трави буде 22 травня.

Новий церковний календар

Нагадаємо, що 1 грудня Україні перейшла на Новоюліанський календар. Відповідно до нього дати переважної більшості релігійних свят переносять на 13 днів назад.

Тепер дати важливих церковних свят такі:

  • Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня (замість 21 вересня)
  • Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 14 вересня (замість 27 вересня)
  • Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
  • Введення до Храму Пресвятої Богородиці - 21 листопада (замість 4 грудня)
  • Андрія Первозванного - 30 листопада (замість 13 грудня)
  • День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
  • Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)
  • Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня (замість 8 січня)
  • День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня (замість 13 січня)
  • Святого Василя Великого - 1 січня (замість 14 січня)
  • Хрещення Господнє - 6 січня (замість 19 січня)
  • Стрітення Господнє - 2 лютого (замість 15 лютого)
  • Благовіщення Діви Марії - 25 березня (замість 7 квітня)
  • Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня)
  • Святих апостолів Петра та Павла - 29 червня (замість 12 липня)
  • День Іллі Пророка - 20 липня (замість 2 серпня)
  • Маковія, Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня)
  • Преображення Господнє (Яблучний Спас) - 6 серпня (замість 19 серпня)
  • Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня (замість 28 серпня)
  • Усікновення голови Іоанна Предтечі - 29 серпня (замість 11 вересня)

Раніше ми розповідали, коли українці будуть відзначати день Святого Миколая у 2023 році.

Дивіться також новий календар інших церковних свят у грудні 2023.

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