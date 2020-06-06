ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

День журналіста в Україні: прикольні привітання та листівки зі святом

STYLERЖиття    06.06.2020 - 06:00
День журналіста в Україні: прикольні привітання та листівки зі святом
День журналіста в Україні (фото: freepik)

6 червня 2020 українські журналісти відзначають своє професійне свято

День журналіста в Україні щороку святкується 6 червня. Дата обрана не випадково. Адже саме в цей день Національну спілку журналістів України було прийнято до лав Міжнародної федерації журналістів. Трапилося це в 1994 році, а свято на державному рівні заснували роком опісля.

Styler приєднується до привітання колег з професійним святом і бажає їм натхнення, стресостійкості й нескінченної любові до тієї справи, яку ми одного разу вибрали й полюбили.

Листівки, картинки і привітання з Днем журналіста

Вітаю з святом нині вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не погас.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять від Вас вони!

День журналіста в Україні: прикольні привітання та листівки зі святом

Картинка з Днем журналіста (фото: pixabay.com)

Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди - на роки!
І хай таланить вам без міри,
Шановні наші земляки!

День журналіста в Україні: прикольні привітання та листівки зі святом

Картинка з Днем журналіста (фото: pixabay.com)

Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом –
Тоді зовися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаємо,
З Днем журналістів вітаємо!

День журналіста в Україні: прикольні привітання та листівки зі святом

Що найкраще побажати журналісту в його професійне свято? Справжній журналіст прагне до сенсації. Успішний журналіст знаходить не одну сенсацію. Так нехай же кожен матеріал, що вийшов з-під твого пера, стане справжньою сенсацією!

День журналіста в Україні: прикольні привітання та листівки зі святом

Робота журналіста - і небезпечна, і важка, і захоплююча. Це не тільки цікаві зйомки, актуальні інтерв'ю та яскраві статті, але ще й правдива інформація, донесена до кожного читача, глядача і слухача. У День журналіста бажаю миру, спокою, солідарності і тільки позитивних новин!

День журналіста в Україні: прикольні привітання та листівки зі святом

Картинка з Днем журналіста (фото: pixabay.com)

Нехай для тебе скрізь і всюди горить зелене світло, нехай будуть відкриті всі двері і доступні будь-які таємниці. Нехай робота буде захоплюючою справою, яка дарує масу цікавих фактів, історій, емоцій, унікальних новин. Бажаю зловити творчу хвилю і працювати в унісон з успіхом. А ще бажаю достатку і натхнення у житті!

Зазначимо, що професія журналіста є однією з найнебезпечніших у світі. Так, у США під час протестів через смерть Джорджа Флойда було скоєно напад на українську журналістку.

До речі, журналістам можуть відкрити доступ в кулуари Ради.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler

Теги Новини України журналисты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся