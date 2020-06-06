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День журналиста в Украине: прикольные поздравления и открытки с праздником

STYLERЖизнь    06.06.2020 - 06:00
День журналиста в Украине: прикольные поздравления и открытки с праздником
День журналиста в Украине (фото: freepik)

6 июня 2020 украинские журналисты отметят свой профессиональный праздник

День журналиста в Украине каждый год празднуется 6 июня. И дата выбрана не случайно. Ведь именно в этот день Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов. Случилось это в 1994 году, а праздник на государственном уровне учредили годом спустя.

Styler присоединяется к поздравлению коллег с профессиональным праздником и желает им вдохновения, стрессоустойчивости и бесконечной любви к тому поприщу, которое мы единожды выбрали и полюбили.

Открытки, картинки и поздравления с Днем журналиста

Сегодня журналистов поздравляем,
Работ побольше интересных
И вдохновения мы вам желаем,
Баталий чтобы не было словесных,

Чтоб с вами был всегда успех,
Известность, деньги, слава,
Почаще чтоб звенел веселый смех,
Вы заслужили это право,

Пусть счастье вас ласкает,
Любовь всегда пусть будет рядом,
Здоровье пусть не отпускает,
И в жизнь будет пусть всегда порядок!

День журналиста в Украине: прикольные поздравления и открытки с праздником

Картинка с Днем журналиста (фото: pixabay.com)

Ваша работа важна и опасна,
Ведь всегда Вы на передовой.
Пишите статьи Вы не напрасно -
Это глоток правды основной.

Дай Вам Бог терпенья и удачи,
Дай защиты Бога каждый час!
Пусть нас радуют все Ваши передачи,
Публикации, анонсы, чести глас!

День журналиста в Украине: прикольные поздравления и открытки с праздником

Картинка с Днем журналиста (фото: pixabay.com)

Желаю тебе в этот День журналиста
Статьи писать грамотно, четко и быстро!
Пускай будет много солнечный дней
И только хороших и добрых вестей!

Желаю тебе сотни ярких сенсаций
И лишь достоверных всегда информаций!
Карьера твоя пусть растет только вверх
И ждет ежедневно огромный успех!

День журналиста в Украине: прикольные поздравления и открытки с праздником

Что лучше всего пожелать журналисту в его профессиональный праздник? Настоящий журналист стремится к сенсации. Успешный журналист находит не одну сенсацию. Так пусть же каждый материал, вышедший из-под твоего пера, станет настоящей сенсацией!

День журналиста в Украине: прикольные поздравления и открытки с праздником

Работа журналиста - и опасна, и трудна, и увлекательна. Это не только интересные съемки, актуальные интервью и яркие статьи, но еще и правдивая информация, донесенная до каждого читателя и зрителя. В День журналиста желаю мира, спокойствия, солидарности и только позитивных новостей!

День журналиста в Украине: прикольные поздравления и открытки с праздником

Картинка с Днем журналиста (фото: pixabay.com)

Пусть для тебя везде и всюду горит зеленый свет, пусть будут открыты все двери и доступны любые тайны. Пусть работа будет увлекательным делом, которое дарит массу интересных фактов, историй, эмоций, уникальных новостей. Желаю поймать творческую волну работать в унисон с успехом. А еще желаю достатка средств и вдохновения в жизни!

Профессия журналиста является одной из самых опасных в мире. Так, в США во время протестов из-за смерти Джорджа Флойда было совершено нападение на украинскую журналистку.

К слову, журналистам могут открыть доступ в кулуары Рады.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины журналисты
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