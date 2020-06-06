День журналіста в Україні: прикольні привітання та листівки зі святом

6 червня 2020 українські журналісти відзначають своє професійне свято
День журналіста в Україні щороку святкується 6 червня. Дата обрана не випадково. Адже саме в цей день Національну спілку журналістів України було прийнято до лав Міжнародної федерації журналістів. Трапилося це в 1994 році, а свято на державному рівні заснували роком опісля.
Styler приєднується до привітання колег з професійним святом і бажає їм натхнення, стресостійкості й нескінченної любові до тієї справи, яку ми одного разу вибрали й полюбили.
Вітаю з святом нині вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не погас.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять від Вас вони!
Картинка з Днем журналіста (фото: pixabay.com)
Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди - на роки!
І хай таланить вам без міри,
Шановні наші земляки!
Картинка з Днем журналіста (фото: pixabay.com)
Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом –
Тоді зовися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаємо,
З Днем журналістів вітаємо!
Що найкраще побажати журналісту в його професійне свято? Справжній журналіст прагне до сенсації. Успішний журналіст знаходить не одну сенсацію. Так нехай же кожен матеріал, що вийшов з-під твого пера, стане справжньою сенсацією!
Робота журналіста - і небезпечна, і важка, і захоплююча. Це не тільки цікаві зйомки, актуальні інтерв'ю та яскраві статті, але ще й правдива інформація, донесена до кожного читача, глядача і слухача. У День журналіста бажаю миру, спокою, солідарності і тільки позитивних новин!
Картинка з Днем журналіста (фото: pixabay.com)
Нехай для тебе скрізь і всюди горить зелене світло, нехай будуть відкриті всі двері і доступні будь-які таємниці. Нехай робота буде захоплюючою справою, яка дарує масу цікавих фактів, історій, емоцій, унікальних новин. Бажаю зловити творчу хвилю і працювати в унісон з успіхом. А ще бажаю достатку і натхнення у житті!
Зазначимо, що професія журналіста є однією з найнебезпечніших у світі. Так, у США під час протестів через смерть Джорджа Флойда було скоєно напад на українську журналістку.
Автор: Styler