День журналіста в Україні: прикольні привітання та листівки зі святом

День журналіста в Україні щороку святкується 6 червня. Дата обрана не випадково. Адже саме в цей день Національну спілку журналістів України було прийнято до лав Міжнародної федерації журналістів. Трапилося це в 1994 році, а свято на державному рівні заснували роком опісля.

Styler приєднується до привітання колег з професійним святом і бажає їм натхнення, стресостійкості й нескінченної любові до тієї справи, яку ми одного разу вибрали й полюбили.

Листівки, картинки і привітання з Днем журналіста

Вітаю з святом нині вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не погас.

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Нехай тремтять від Вас вони!

Картинка з Днем журналіста (фото: pixabay.com)

Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди - на роки!

І хай таланить вам без міри,

Шановні наші земляки!

Картинка з Днем журналіста (фото: pixabay.com)

Бути в гущі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

Йти нелегким своїм шляхом,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом –

Тоді зовися ти журналістом!

З тобою твоє свято відзначаємо,

З Днем журналістів вітаємо!

Що найкраще побажати журналісту в його професійне свято? Справжній журналіст прагне до сенсації. Успішний журналіст знаходить не одну сенсацію. Так нехай же кожен матеріал, що вийшов з-під твого пера, стане справжньою сенсацією!

Робота журналіста - і небезпечна, і важка, і захоплююча. Це не тільки цікаві зйомки, актуальні інтерв'ю та яскраві статті, але ще й правдива інформація, донесена до кожного читача, глядача і слухача. У День журналіста бажаю миру, спокою, солідарності і тільки позитивних новин!

Картинка з Днем журналіста (фото: pixabay.com)

Нехай для тебе скрізь і всюди горить зелене світло, нехай будуть відкриті всі двері і доступні будь-які таємниці. Нехай робота буде захоплюючою справою, яка дарує масу цікавих фактів, історій, емоцій, унікальних новин. Бажаю зловити творчу хвилю і працювати в унісон з успіхом. А ще бажаю достатку і натхнення у житті!

Зазначимо, що професія журналіста є однією з найнебезпечніших у світі. Так, у США під час протестів через смерть Джорджа Флойда було скоєно напад на українську журналістку.

До речі, журналістам можуть відкрити доступ в кулуари Ради.