День журналиста в Украине: прикольные поздравления и открытки с праздником

День журналиста в Украине каждый год празднуется 6 июня. И дата выбрана не случайно. Ведь именно в этот день Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов. Случилось это в 1994 году, а праздник на государственном уровне учредили годом спустя.

Styler присоединяется к поздравлению коллег с профессиональным праздником и желает им вдохновения, стрессоустойчивости и бесконечной любви к тому поприщу, которое мы единожды выбрали и полюбили.

Открытки, картинки и поздравления с Днем журналиста

Сегодня журналистов поздравляем,

Работ побольше интересных

И вдохновения мы вам желаем,

Баталий чтобы не было словесных,

Чтоб с вами был всегда успех,

Известность, деньги, слава,

Почаще чтоб звенел веселый смех,

Вы заслужили это право,

Пусть счастье вас ласкает,

Любовь всегда пусть будет рядом,

Здоровье пусть не отпускает,

И в жизнь будет пусть всегда порядок!

Картинка с Днем журналиста (фото: pixabay.com)

Ваша работа важна и опасна,

Ведь всегда Вы на передовой.

Пишите статьи Вы не напрасно -

Это глоток правды основной.



Дай Вам Бог терпенья и удачи,

Дай защиты Бога каждый час!

Пусть нас радуют все Ваши передачи,

Публикации, анонсы, чести глас!

Картинка с Днем журналиста (фото: pixabay.com)

Желаю тебе в этот День журналиста

Статьи писать грамотно, четко и быстро!

Пускай будет много солнечный дней

И только хороших и добрых вестей!

Желаю тебе сотни ярких сенсаций

И лишь достоверных всегда информаций!

Карьера твоя пусть растет только вверх

И ждет ежедневно огромный успех!

Что лучше всего пожелать журналисту в его профессиональный праздник? Настоящий журналист стремится к сенсации. Успешный журналист находит не одну сенсацию. Так пусть же каждый материал, вышедший из-под твоего пера, станет настоящей сенсацией!

Работа журналиста - и опасна, и трудна, и увлекательна. Это не только интересные съемки, актуальные интервью и яркие статьи, но еще и правдивая информация, донесенная до каждого читателя и зрителя. В День журналиста желаю мира, спокойствия, солидарности и только позитивных новостей!

Картинка с Днем журналиста (фото: pixabay.com)

Пусть для тебя везде и всюду горит зеленый свет, пусть будут открыты все двери и доступны любые тайны. Пусть работа будет увлекательным делом, которое дарит массу интересных фактов, историй, эмоций, уникальных новостей. Желаю поймать творческую волну работать в унисон с успехом. А еще желаю достатка средств и вдохновения в жизни!

Профессия журналиста является одной из самых опасных в мире. Так, в США во время протестов из-за смерти Джорджа Флойда было совершено нападение на украинскую журналистку.

К слову, журналистам могут открыть доступ в кулуары Рады.