В Україні скасували популярний фестиваль: названа причина

Ілюстративне фото (facebook.com/malankafest)

У бюджеті не знайшлося грошей для фестивалю Маланок

Фестиваль Маланок, відомий не тільки в Україні, але й у всьому світі, остаточно скасували. Причина – у місцевого бюджету не вистачило грошей.

Як повідомляє "Укрінформ", із 2016 року фестиваль вважається благодійним - там відбувається збір коштів для українських воїнів-учасників АТО.

"Відбувалася робоча зустріч за участі організаторки фестивалю Оксани Лелюк, мене як начальника управління культури та секретаря міської ради Василя Продана. На цій нараді прийняли спільне рішення – посилено готуватися до Маланки-Фест 2020. А у 2019-му думаємо провести у цей день якийсь захід, дотичний до даного дійства", – сказала начальник управління культури Чернівецької міськради Юлія Сафтенко.

Скульптури з "Маланки-фест-2018" (фото: instagram.com/маланкафест2018/)

В управлінні культури також уточнили, що найближчими днями внесуть відповідні зміни у програму новорічно-різдвяних свят - викреслять Маланка-фест і внесуть інший захід.

Буковинська Маланка – це міжнародний фестиваль Маланок, який проводиться щорічно 15 січня у Чернівцях з 2011 року. Маланка-фест – це святкова карнавальна хода переберіїв та гуртів-маланкарів центром міста.

На площі Філармонії відбувається конкурс маланкарів – кращу "маланку" визначають глядачі шляхом голосування на офіційному сайті. Призовий фонд фестивалю 100 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про повернення до України грандіозного UPark Festival.

Також повідомлялося, що недавно були названі нові хедлайнери фестивалю Sziget 2019.

Відео: РБК-Україна