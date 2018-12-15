В Украине отменили популярний фестиваль: названа причина

Іллюстративное фото (facebook.com/malankafest)

В бюджете не нашлось денег для фестиваля Маланок

Популярный не только в Украине, но и во всем мире, фестиваль Маланок в Черновцах окончательно отменили. Причина – у местного бюджета не хватило денег.

Как пишет "Укринформ", с 2016 года фестиваль считается благотворительным - на нем собирают средства для украинских воинов-участников АТО.

"Проходила рабочая встреча при участии организатора фестиваля Оксаны Лелюк, меня как начальника управления культуры и секретаря городского совета Василия Продана. На этом совещании приняли совместное решение – усиленно готовиться к Маланка-Фест 2020. А в 2019-м думаем провести в этот день какое-то мероприятие, причастен к данному действу", – сказала начальник управления культуры Черновицкого горсовета Юлия Сафтенко.

Скульптуры из "Маланки-фест-2018" (фото: instagram.com/маланкафест2018/)

В управлении культуры также уточнили, что в ближайшие дни внесут соответствующие изменения в программу новогодне-рождественских праздников – вычеркнут Маланка-Фест и внесут другое мероприятие.

Отметим, что буковинская Маланка – это международный фестиваль Маланок, который проводится ежегодно 15 января в Черновцах с 2011 года. Маланка-Фест – это праздничное карнавальное шествие перебереев и групп-маланкарей по центру города.

На площади Филармонии проходит конкурс маланкарей – лучшую "маланку" определяют зрители путем голосования на официальном сайте. Призовой фонд фестиваля 100 тыс. грн.

Напомним, ранее мы писали о возвращении в Украину грандиозного UPark Festival.

Также сообщалось, что недавно были названы новые хедлайнеры фестиваля Sziget 2019.

Видео: РБК-Украина