Гроші не приходять 3 тижні: ПриватБанк потрапив у скандал через перекази на картку

ПриватБанк (фото: РБК-Україна)

ПриватБанк дорікнули в проблемах з грошовими переказами на картку

ПриватБанк потрапив в скандал після скарги клієнта, який близько трьох тижнів тому переказав гроші на картку своєму синові, але кошти так і не надійшли. Тепер доля платежів досі неясна, хоча громадяни ходили в різні банківські відділення як в Україні, так і в Чехії, і скрізь безрезультатно.

Така скарга з'явилася 8 липня на сайті "Мінфін". Чоловік розповів, що синові, якому і робив перекази, вже треба їхати назад додому.

"Всі на нервах. Дружина - онкологічна хвора, тільки недавно перенесла операцію. Їй не можна нервувати! Усі в стресі! Що робити?" - обурюється клієнт банку.

За словами чоловіка, 18 червня через Приват 24 вони скористалися послугою з переказу грошей: на картку Visa / MasterCard будь-якого банку світу.

"Відправляли гроші синові в Чехію на життя і щоб він міг приїхати додому на канікули. Було два платежу 10 000 гривень та 6 850 гривень, які були відправлені з інтервалом 5 хвилин. Сьогодні пройшло вже три тижні, а гроші на картку синові так і не надійшли", - йдеться у скарзі.

Також він розповів, що кілька разів зверталися на гарячу лінію і два рази ходили в різні відділення ПриватБанку. Там перевірили квитанції про переказ і підтвердили, що усі реквізити одержувача коректні. Після цього клієнти банку відправили своєму синові ці квитанції англійською мовою. Але в Чехії в його банку заявили, що кошти так і не приходили, а також попросили надати міжнародну форму МТ103.

"Звернулися в ПриватБанк, там відповіли, що таку форму дають тільки для Сфивт перекладів, а для переказів На картку Visa / MasterCard будь-якого банку світу її не дають", - заявив чоловік і додав, що 30 червня зареєстрував звернення за №15001052.

Тут же на сайті наводиться відповідь ПриватБанку клієнту на скаргу. Як стверджується, питання вже було розглянуто і з ним зв'язувався співробітник банку та повідомив інформацію щодо платежу.

"Для вирішення питання рекомендуємо звернутись з квитанцією за платежем до банку-отримувача", - порадили в ПриватБанку.

Раніше повідомлялося, що недавно ПриватБанк потрапив у гучний скандал після відмови онкохворому в грошах на лікування.

Також ми публікували важливе попередження про те, що клієнти ПриватБанку можуть стати жертвами шахраїв.