Деньги не приходят 3 недели: ПриватБанк попал в скандал из-за перевода на карточку

ПриватБанк (фото: РБК-Украина)

ПриватБанк упрекнули в проблемах с денежными переводами на карточку

ПриватБанк попал в скандал после жалобы клиента, который около трех недель назад перевел деньги на карточку своему сыну, но средства так и не поступили. Теперь судьба платежей до сих пор неясна, хотя граждане ходили в разные банковские отделения как в Украине, так и в Чехии, и везде безрезультатно.

Такая жалоба появилась 8 июля на сайте "Минфин". Мужчина рассказал, что сыну, которому и делал переводы, уже надо ехать обратно домой.

"Все на нервах. Жена - онкологическая больная, только недавно перенесла операцию. Ей нельзя нервничать! Все в стрессе! Что делать?" - возмущается клиент банка.

По словам мужчины, 18 июня через Приват 24 они воспользовались услугой по переводу денег: на картку Visa / MasterCard будь-якого банку світу.

"Отправляли деньги сыну в Чехию на жизнь и чтобы он мог приехать домой на каникулы. Было два платежа 10 000 гривен и 6 850 гривен, которые были отправлены с интервалом 5 минут. Сегодня прошло уже три недели, а деньги на карточку сыну так и не поступили", - говорится в жалобе.

Также он рассказал, что несколько раз обращались на горячую линию и два раза ходили в разные отделения ПриватБанка. Там проверили квитанции о переводе и подтвердили, что все реквизиты получателя корректные. После этого клиенты банка отправили своему сыну эти квитанции на английском языке. Но в Чехии в его банке заявили, что средства так и не приходили, а также попросили предоставить международную форму МТ103.

"Обратились в ПриватБанк, там ответили, что такую форму дают только для Сфивт переводов, а для переводов На картку Visa / MasterCard будь-якого банку світу ее не дают", - заявил мужчина и добавил, что 30 июня зарегистрировал обращение по №15001052.

Тут же на сайте приводится ответ ПриватБанка клиенту на жалобу. Как утверждается, вопрос уже был рассмотрен и с ним связывался сотрудник банка и сообщил информацию относительно платежа.

"Для решения вопроса рекомендуем обратиться с квитанцией по платежу в банк-получатель", - посоветовали в ПриватБанке.

Ранее сообщалось, что недавно ПриватБанк попал в громкий скандал после отказа онкобольному в деньгах на лечение.

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