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Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку

STYLERLIFE        21.06.2018 - 15:36
Фото: pixabay.com/Free-Photos
Фото: pixabay.com/Free-Photos

Чоловік з дитиною відправився плавати на матраці

У Кирилівці Запорізької області місцеві жителі врятували дев'ятирічну дівчинку, яка пішла з батьком купатися в Азовському морі. Чоловік потонув, а дитина трималася за нього. Про це повідомили в прес-службі ДСНС Запорізької області.

Повідомлення про те, що в селищі Кирилівка на Федотовій косі, в районі бази відпочинку "Троя", стався нещасний випадок з туристами з Харкова, надійшло в службу порятунку "101" 19 червня близько 19.00.

За даними рятувальників, на пляжі одна з відпочивальників звернулася до підприємця з прокату гідроциклів з проханням перевірити, чи не потрібна допомога чоловікові та дитині, які пішли в море плавати на матраці. Вони довго не поверталися, а їх матрац прибило до берега.

Співробітник прокату на гідроциклі виїхав у море і в 50-метрах від берега виявив на мілині дев'ятирічну дитину, яка трималася за свого батька – він був без ознак життя.

"Дитина не постраждала і була доставлена на берег. Чоловіка врятувати не вдалося. За попередніми даними, 39-річний батько та його 9-річна донька - жителі м. Харків" - повідомили в ДСНС.

Тіло чоловіка було передано співробітникам поліції для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті.

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Теги: дитина, гсчс, Азовское море, спасатели
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