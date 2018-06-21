Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку

Мужчина с ребенком отправился плавать на матраце

В Кирилловке Запорожской области местные жители спасли девятилетнюю девочку, которая пошла с отцом купаться в Азовском море. Мужчина утонул, а ребенок держался за него. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Запорожской области.

Сообщение о том, что в поселке Кирилловка на Федотовой косе, в районе базы отдыха "Троя", произошел несчастный случай с туристами из Харькова, поступило в службу спасения "101" 19 июня около 19.00.

По данным спасателей, на пляже одна из отдыхающих обратилась к предпринимателю по прокату гидроциклов с просьбой проверить, не нужна ли помощь мужчине и ребенку, которые пошли в море плавать на матрасе. Они долго не возвращались, а их матрас прибило к берегу.

Сотрудник проката на гидроцикле выехал в море и в 50-метрах от берега обнаружил на отмели девятилетнего ребенка, который держался за своего отца – он был без признаков жизни.

"Ребенок не пострадал и был доставлен на берег. Мужчину спасти не удалось. По предварительным данным, 39-летний отец и его 9-летняя дочь - жители г. Харьков" - сообщили в ГСЧС.

Тело мужчины было передано сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти.

Ранее под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море.

Люди тонут молча (видео: STYLER.rbc.ua)