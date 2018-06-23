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"Тримайся, Володя": у мережі з'явилися жахливі знімки голодуючого Володимира Балуха (фото)

STYLERLIFE        23.06.2018 - 15:00
Фото: Володимир Балух, кримський активіст (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Володимир Балух, кримський активіст (facebook.com/petroporoshenko)

Політв'язень Кремля Володимир Балух голодує понад 90 днів

В соціальних мережах активно коментують чутки про "псевдоголодовку" політв'язнів Кремля. Журналіст, колишній політв'язень, а також віце-спікер Верховної Ради показали фото для порівняння стану Володимира Балуха. На знімках видно, що український активіст втратив понад 1/4 власної ваги. Публікації були розміщені в соціальній мережі Facebook.

В'язень Кремля з'явився на публіці у п'ятницю, 22 червня, на засіданні "Роздольненського районного суду", де його допитували у якості підсудного. Фотографії, опубліковані журналістами швидко потрапили в мережу і набули широкого розголосу. Щодо стану Балуха висловився журналіст Андрій Клименко.

"Це одна і та ж людина. Фото ліворуч: кримчанин Володимир Балух до в'язниці. Фото справа: Володимир Балух в залі суду 22.06.18 на 96-й день голодування протесту", — пише Андрій Клименко.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ Andrii Klymenko

Фото: Володимир Балух до в'язниці (facebook.com/ Andrii Klymenko)

Фото: Володимир Балух після 96 днів голодування (facebook.com/ Andrii Klymenko)

Розвіяти міфи про голодування українського активіста взявся і колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв, який запропонував самостійно порівняти стан Балуха до і після в'язниці.

"Політв'язень. Кримчанин. Патріот. Герой, який, незважаючи на дії окупантів більше двох років вивішував український прапор на своєму будинку. Дев'яносто дві доби голодування. Фото для тих хто не вірить. Порівняйте", — пише Геннадій Афанасьєв.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/HennadiiAfanasiev

Ірина Геращенко, віце-спікер Верховної Ради України також прокомментувала зовнішній вигляд політв'язня, підтримавши його добрим словом.

"Тримайся, Володя, Ти потрібен країні живим. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб витягнути тебе з катівні", — написала вона.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/iryna.gerashchenko

Нагадаємо, що політв'язень, український режисер Олег Сенцов, який голодує вже 40 днів, написав публічний лист. Його скан і текст опублікував відомий кінопродюсер Євген Гиндилис на своїй сторінці в Facebook. Євген Гиндилис повідомив, що лист Олег Сенцов написав у колонії в п'ятницю, 22 червня.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: комментарии, политзаключенные, соціальна мережа, политзаключенный
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