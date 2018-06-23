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"Держись, Володя": в сети появились ужасающие снимки голодающего Владимира Балуха (фото)

STYLERLIFE        23.06.2018 - 15:00
Фото: Владимир Балух, крымский активист (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Владимир Балух, крымский активист (facebook.com/petroporoshenko)

Политзаключенный Кремля Владимир Балух голодает более 90 дней

В социальных сетях активно комментируют слухи о "псевдоголодовке" политзаключенных Кремля. Журналист, бывший политзаключенный, а также вице-спикер Верховной Рады показали фото для сравнения состояния Владимира Балуха. На снимках видно, что украинский активист потерял более 1/4 собственного веса. Публикации были размещены в социальной сети Facebook.

Заключенный Кремля появился на публике в пятницу, 22 июня, на заседании "Раздольненского районного суда", где его допрашивали в качестве подсудимого. Фотографии, опубликованные журналистами быстро попали в сеть и получили широкую огласку. В отношении состояния Балуха высказался журналист Андрей Клименко.

"Это один и тот же человек. Фото слева: крымчанин Владимир Балух до тюрьмы. Фото справа: Владимир Балух в зале суда 22.06.18 на 96-й день голодовки протеста", — пишет Андрей Клименко.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ Andrii Klymenko

Фото: Владимир Балух до тюрьмы (facebook.com/ Andrii Klymenko)

 

Фото: Владимир Балух после 92 дней голодовки (facebook.com/ Andrii Klymenko)

Развеять мифы о голодовке украинского активиста принялся и бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев, который предложил самостоятельно сравнить состояние Балуха до и после тюрьмы.

"Политзаключенный. Крымчанин. Патриот. Герой, который несмотря на действия оккупантов более двух лет вывешивал украинский флаг на своем доме. Девяносто два дня голодания. Фото для тех кто не верит. Сравните", — пишет Геннадий Афанасьев.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/HennadiiAfanasiev

Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной Рады Украины также прокомментировала внешний вид политзаключенного, поддержав его добрым словом.

"Держись, Володя, ты нужен стране живым. Мы прилагаем все усилия, чтобы вытащить тебя из застенок", — написала она.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/iryna.gerashchenko

Напомним, что политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает уже 40 дней, написал публичное письмо. Его скан и текст опубликовал известный кинопродюсер Евгений Гиндилис на своей странице в Facebook. Евгений Гиндилис сообщил, что письмо Олег Сенцов написал в колонии в пятницу, 22 июня.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: комментарии, политзаключенные, социальная сеть, политзаключенный
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