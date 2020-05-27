Зухвала Даша Астаф'єва у відвертій позі звернулася до чоловіків

Співачка Даша Астаф'єва вирішила задати питання чоловікам
Даша Астаф'єва – володарка апетитних форм. Вона ретельна стежить за своєю фігурою і часто балує фоловерів "гарячими" знімками. На цей раз популярна українська співачка опублікувала фото у відвертій позі на своїй сторінці в Instagram. При цьому вона звернулася до чоловіків з питанням.
На фото Астаф'єва сидить на сходинках широко розставивши ноги. На артистці надіті зелені шкіряні джинси і зелена щільна футболка.
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
"Чоловіки. Якби був вибір тільки з двох варіантів, що б вибрали? 1. Бути 2. Або не бути", - написала Астаф'єва.
Користувачі мережі прокоментували її фото.
Скріншоти з Instagram
Варто зазначити, що співачка якось розбурхала чоловіків грайливими образами. Даша приміряла костюмчик зайчика і вирішила пограти з м'ячем. При цьому вона зібрала масу захоплених відгуків.
Нагадаємо, Даша Астаф'єва спокусила шанувальників бентежливими вигинами в топі та лосинах.
Раніше Даша Астаф'єва закрутила голову гарячими танцями на більярдному столі.
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Автор: Роман Мирончук