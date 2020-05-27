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Дерзкая Даша Астафьева в откровенной позе обратилась к мужчинам

STYLERЖизнь    27.05.2020 - 20:32
Дерзкая Даша Астафьева в откровенной позе обратилась к мужчинам
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Певица Даша Астафьева решила задать вопрос мужчинам

Даша Астафьева – обладательница аппетитных форм. Она тщательна следит за своей фигурой и часто балует подписчиков "горячими" снимками. На этот раз популярная украинская певица опубликовала фото в откровенной позе на своей странице в Instagram. При этом она обратилась к мужчинам с вопросом.

На фото Астафьева сидит на ступеньках широко расставив ноги. На артистке надеты зеленые кожаные джинсы и зеленая плотная футболка.

Дерзкая Даша Астафьева в откровенной позе обратилась к мужчинам

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Мужчины. Если бы был выбор только из двух вариантов, что бы выбрали? 1. Быть 2. Или не быть", - написала Астафьева.

Пользователи сети прокомментировали ее фото.

  • Укротительница тигров;
  • Дарья Викторовна, ну я же вырос на ваших песнях. Как физически, так и морально. Ответ - стараться;
  • Все относительно;
  • Смотря с кем;
  • Даша, классный лук!
  • Привет, Даша! Выбор однозначно - быть!
  • Однозначно быть!
  • Смотря в чем вопрос, но если так, то быть всегда, бытие во имя жизни, поэтому однозначно быть.

Дерзкая Даша Астафьева в откровенной позе обратилась к мужчинам

Дерзкая Даша Астафьева в откровенной позе обратилась к мужчинам

Дерзкая Даша Астафьева в откровенной позе обратилась к мужчинам

Скриншоты с Instagram

Стоит отметить, что певица однажды взбудоражила мужчин игривыми образами. Даша примерила костюмчик зайки и решила поиграть с мячом. При этом она собрала массу восторженных отзывов.

Напомним, Даша Астафьева соблазнила поклонников волнительными изгибами в топе и лосинах.

Ранее Даша Астафьева вскружила голову жаркими танцами на бильярдном столе.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины шоубизДаша Астафьева
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