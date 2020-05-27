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Зухвала Даша Астаф'єва у відвертій позі звернулася до чоловіків

Новини » Життя   

Співачка Даша Астаф'єва вирішила задати питання чоловікам

Даша Астаф'єва – володарка апетитних форм. Вона ретельна стежить за своєю фігурою і часто балує фоловерів "гарячими" знімками. На цей раз популярна українська співачка опублікувала фото у відвертій позі на своїй сторінці в Instagram. При цьому вона звернулася до чоловіків з питанням.

На фото Астаф'єва сидить на сходинках широко розставивши ноги. На артистці надіті зелені шкіряні джинси і зелена щільна футболка.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Чоловіки. Якби був вибір тільки з двох варіантів, що б вибрали? 1. Бути 2. Або не бути", - написала Астаф'єва.

Користувачі мережі прокоментували її фото.

  • Приборкувачка тигрів;
  • Дар'я Вікторівна, ну я ж виріс на ваших піснях. Як фізично, так і морально. Відповідь - намагатися;
  • Все відносно;
  • Дивлячись з ким;
  • Даша, класний лук!
  • Привіт, Даша! Вибір однозначно - бути!
  • Однозначно бути!
  • Дивлячись у чому питання, але якщо так, то бути завжди, буття в ім'я життя, тому однозначно бути.

Скріншоти з Instagram

Варто зазначити, що співачка якось розбурхала чоловіків грайливими образами. Даша приміряла костюмчик зайчика і вирішила пограти з м'ячем. При цьому вона зібрала масу захоплених відгуків.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва спокусила шанувальників бентежливими вигинами в топі та лосинах.

Раніше Даша Астаф'єва закрутила голову гарячими танцями на більярдному столі.

Автор: Роман Мирончук

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