Дерзкая Даша Астафьева в откровенной позе обратилась к мужчинам

Певица Даша Астафьева решила задать вопрос мужчинам
Даша Астафьева – обладательница аппетитных форм. Она тщательна следит за своей фигурой и часто балует подписчиков "горячими" снимками. На этот раз популярная украинская певица опубликовала фото в откровенной позе на своей странице в Instagram. При этом она обратилась к мужчинам с вопросом.
На фото Астафьева сидит на ступеньках широко расставив ноги. На артистке надеты зеленые кожаные джинсы и зеленая плотная футболка.
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
"Мужчины. Если бы был выбор только из двух вариантов, что бы выбрали? 1. Быть 2. Или не быть", - написала Астафьева.
Пользователи сети прокомментировали ее фото.
Скриншоты с Instagram
Стоит отметить, что певица однажды взбудоражила мужчин игривыми образами. Даша примерила костюмчик зайки и решила поиграть с мячом. При этом она собрала массу восторженных отзывов.
Напомним, Даша Астафьева соблазнила поклонников волнительными изгибами в топе и лосинах.
Ранее Даша Астафьева вскружила голову жаркими танцами на бильярдном столе.
Автор: Роман Мирончук