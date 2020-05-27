Дерзкая Даша Астафьева в откровенной позе обратилась к мужчинам

Даша Астафьева – обладательница аппетитных форм. Она тщательна следит за своей фигурой и часто балует подписчиков "горячими" снимками. На этот раз популярная украинская певица опубликовала фото в откровенной позе на своей странице в Instagram. При этом она обратилась к мужчинам с вопросом.

На фото Астафьева сидит на ступеньках широко расставив ноги. На артистке надеты зеленые кожаные джинсы и зеленая плотная футболка.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Мужчины. Если бы был выбор только из двух вариантов, что бы выбрали? 1. Быть 2. Или не быть", - написала Астафьева.

Пользователи сети прокомментировали ее фото.

Укротительница тигров;

Дарья Викторовна, ну я же вырос на ваших песнях. Как физически, так и морально. Ответ - стараться;

Все относительно;

Смотря с кем;

Даша, классный лук!

Привет, Даша! Выбор однозначно - быть!

Однозначно быть!

Смотря в чем вопрос, но если так, то быть всегда, бытие во имя жизни, поэтому однозначно быть.

Скриншоты с Instagram

Стоит отметить, что певица однажды взбудоражила мужчин игривыми образами. Даша примерила костюмчик зайки и решила поиграть с мячом. При этом она собрала массу восторженных отзывов.

Напомним, Даша Астафьева соблазнила поклонников волнительными изгибами в топе и лосинах.

Ранее Даша Астафьева вскружила голову жаркими танцами на бильярдном столе.