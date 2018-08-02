"Десантник", який побив журналіста під час прямого ефіру, в цьому році знову "відзначився"

Скріншот: youtube.com/RTнарусском

У минулому році він побив російського журналіста під час прямого ефіру

"Десантник" Олександр Орлов, який в минулому році прославився, вдаривши в прямому ефірі журналіста російського НТВ в день святкування ВДВ РФ, відзначився новою витівкою. Про це написала Тетяна Мазур на своїй сторінці в Facebook.

Відео: Кореспондента НТВ вдарили в прямому ефірі під час святкування Дня ВДВ (youtube.com/RTнарусском)

Дівчина розповіла, що під час прогулянки до неї пристав цей чоловік, який знову був у нетверезому стані. Орлов хотів побити друга Тетяни, звинувачуючи його в нетрадиційній сексуальній орієнтації.

"Другові він пред'являв, що той є представником сексуальних меншин і погрожував йому весь час "утягнути". А мене жадав чіпати, носити на руках і всіляко фотографуватися", - розповіла вона.

Скріншот поста (facebook.com/MazurTP)

Дівчина погодилася сфотографуватися з нахабним чоловіком.

Фото: facebook.com/MazurTP

Незабаром він знову до неї підійшов, весь в крові.

"Через годину нашого відпочинку, цей самий мужик йде до нас весь у крові. Але з'ясувалося, що він пристав до чоловіків кавказької національності, його друг став відтягати, його порізали ножем. І не просто зверху подряпали, а всі очевидці потім розповідали, що вивалилися кишки", - каже Тетяна.

Скріншот поста (facebook.com/MazurTP)

Нагадаємо, що в минулому році в день святкування ВДВ РФ 32-річний житель Москви Олександр Орлов вдарив кореспондента НТВ в прямому ефірі.

Також повідомлялося, що Олександр Орлов, який вдарив кулаком в обличчя кореспондента НТВ Микиту Развозжаєва під час прямого ефіру, хотів стати бойовиком "ДНР".

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