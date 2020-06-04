Діти дивом встигли відскочити: у Києві автохам припаркувався прямо на дитячому майданчику (фото)

У Києві "герой паркування" ледь не задавив дітей (колаж РБК-Україна)

"Герой паркування" став лаятися з обуреними батьками дітей

У Києві "герой паркування" мало не задавив дітей у дворі біля житлових будинків. Інцидент стався в Петровському Кварталі в районі Софіївської Борщагівки.

Неадекватний водій іномарки Volkswagen вирішив припаркуватися прямо на дитячому майданчику, коли на ній грали малюки. Про це передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Також в мережі опублікували фото з місця події.

Зазначається, що молодий чоловік у відповідь на обурення батьків дітей вийшов з авто і почав з ними лаятися.

На знімках видно, що водій був у халаті.

Машина з номерами #BE7577AE мало не збила також дитячі гірки, встановлені на спеціальній зеленій зоні з атракціонами. Під колесами авто - дитячі пасочки та конструкції.

Також в мережі пишуть, що "паркувальник" повністю зламав пісочницю.

На щастя, п'ятеро дітей, які в той момент грали на майданчику, встигли відскочити і не постраждали.

Після словесної перепалки з батьками малюків, коли вони пригрозили викликати поліцію, водій вирішив втекти.

"Це взагалі норма? Як боротися з таким жлобами?" - йдеться в матеріалі.

У Києві "герой паркування" мало не задавив дітей - автохам припаркувався на дитячому майданчику (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пізніше стало відомо, що з автохамом все ж поспілкувалися правоохоронці. Згідно з тестом на драгері, водій не був п'яний, і не було ознак того, що знаходився під діями наркотиків.

Раніше ми писали про те, що в Києві "швидка допомога" не змогла приїхати до дитини, яка отримала опіки окропом, через водія-автохама.

Нагадаємо також, що нещодавно у Києві неадекватний водій на джипі наїхав на велосипедиста, але для нього це закінчилося плачевно.

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Автор: Володимир Костирін