Дети чудом успели отскочить: в Киеве автохам припарковался прямо на детской площадке (фото)

В Киеве "герой парковки" чуть не задавил детей (коллаж РБК-Украина)

"Герой парковки" стал ругаться с возмущенными родителями детей

В Киеве "герой парковки" чуть не задавил детей во дворе возле жилых домов. Инцидент произошел в Петровском Квартале в районе Софиевской Борщаговки.

Неадекватный водитель иномарки Volkswagen решил припарковаться прямо на детской площадке, когда на ней играли малыши. Об этом передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Также в сети опубликовали фото с места происшествия.

Отмечается, что молодой человек в ответ на возмущение родителей детей вышел из авто и стал с ними ругаться.

На снимках видно, что водитель был в халате.

Машина с номерами #BE7577AE чуть не сбила также детские горки, установленные на специальной зеленой зоне с аттракционами. Под колесами авто - детские пасочки и конструкции.

Также в сети пишут, что "парковщик" полностью сломал песочницу.

К счастью, пятеро детей, которые в тот момент играли на площадке, успели отскочить и не пострадали.

После словесной перепалки с родителями малышей, когда они пригрозили вызвать полицию, водитель решил ретироваться и сбежал.

"Это вообще норма? Как бороться с таким жлобьем?" - говорится в материале.

В Киеве "герой парковки" чуть не задавил детей - автохам припарковался на детской площадке (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Позже стало известно, что с автохамом все же пообщались правоохранители. Согласно тесту на драгере, водитель не был пьян, и не было признаков того, что находился под действиями наркотиков.

Ранее мы писали о том, что в Киеве "скорая помощь" не смогла приехать к ребенку, который получил ожоги кипятком, из-за водителя-автохама.

Напомним также, что недавно в Киеве неадекватный водитель на джипе напал на велосипедиста, но для него это закончилось плачевно.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владимир Костырин